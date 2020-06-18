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Главная Новости Бизнес экономика Медведчук: Рынок стран ЕС стал самым ненадежным звеном во внешнеторговом обороте Украины
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Медведчук: Рынок стран ЕС стал самым ненадежным звеном во внешнеторговом обороте Украины

Глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук настаивает на немедленной отставке правительства Дениса Шмыгаля

сегодня, 12:49
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Медведчук: Рынок стран ЕС стал самым ненадежным звеном во внешнеторговом обороте Украины

Падение экспорта украинских товаров в страны ЕС – это часть общего падения экономики страны и еще одно доказательство того, что необходима безотлагательная отставка правительства Шмыгаля. Об этом заявил председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. 

Политик приводит данные Государственной службы статистики Украины, согласно которым в апреле текущего года экспорт украинских товаров сократился на 6,2% по сравнению с апрелем прошлого года, при этом украинский экспорт в страны Евросоюза снижается опережающими темпами – на 17,2% (апрель 2020 года к апрелю 2019-го).

"Такое падение объемов экспорта в ЕС приводит к закрытию украинских предприятий, увольнению работающих, углублению системного кризиса в стране", – констатирует парламентарий.

Политик также отмечает неудовлетворительную работу правительства, результатом которой, по его мнению, является падение украинского экспорта.

"Обвальное снижение украинского экспорта – это часть общего падения экономики страны. По совокупности же провалов в экономике и социальной политике совершенно очевидно: безотлагательная отставка правительства Шмыгаля, безусловно, крайне необходима", – резюмировал Виктор Медведчук.


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Источник: https://zagittya.com.ua/news/stati/obvalnoe_padenie_ukrainskogo_eksporta_v_strany_evropy_l_eto_znachimyj_vklad__zelenoj__vlasti_v_process_deindustrializacii_strany.html
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