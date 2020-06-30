Минимальная зарплата в Украине: насколько своевременно и целесообразно решение правительства

Во исполнение поручения президента, украинское правительство "сделало соответствующие расчеты" и заявило, что вполне реалистично повысить минимальную зарплату в Украине (сейчас – 4723 грн, с 1 июля станет 5238 грн) в течение года до 6,5 тыс. грн. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" планы украинского правительства поднять минимальную зарплату в Украине в течение года более чем на 2 тысячи гривень.



Минимальная зарплата в Украине: необъективное решение

Эксперт Украинского института политики (УИП) Ева Антоненко отмечает: "В настоящее время мы имеем дефицит бюджета, крайне негативный прогноз МВФ по падению ВВП, недобор по налогам, растущее количество закрывшихся бизнесов и количество безработных (что также приводит к снижению налоговых поступлений в бюджет). Учитывая это, необходимо констатировать, что предполагаемое повышение минимальной зарплаты не обусловлено объективными причинами: ростом ВВП, увеличением производства и/или прибыли у предпринимателей благодаря увеличившемуся спросу и т.д. Поэтому данное увеличение приведет к еще большему бюджетному дефициту".

С другой стороны, подчеркивает Ева Антоненко, минимальную зарплату необходимо увеличивать из-за ускорившейся инфляции, спровоцированной, в том числе, и эмиссией. А также из-за того, что, по меркам ООН, наша минимальная зарплата – это черта бедности. А с пенсиями и прожиточным минимумом – всё еще сложнее.

Причинами президентско-правительственной инициативы, по мнению эксперта УИП, являются:

1. Близость выборов и низкий рейтинг партии власти.

"По самым оптимистичным подсчетам, на местах "Слуга народа" может получить не более 15% голосов, – отмечает Ева Антоненко. – А через такой государственный "подкуп" будут стараться увеличить количество голосующих за "Слугу народа". Власть – любая – часто использует этот админресурс перед выборами".

2. Возможность увеличить налоговые поступления в бюджет.

"Размер налогов для малого бизнеса привязан к размеру минимальной зарплаты, – поясняет эксперт УИП. – Ее рост – это увеличение налоговой нагрузки на бизнес. В краткосрочном периоде это приведет к увеличению поступлений в бюджет. А одновременно с этим – и к большему количеству закрывшихся бизнесов из-за невозможности тянуть налоговую нагрузку наряду со снижением прибыли из-за карантина. Учитывая, что дефицит бюджета частично будет покрываться за счет эмиссии, есть вероятность, что итоговая инфляция "съест" значительную долю производимого повышения".

Кто ощутит на себе повышение минимальной зарплаты

Политический эксперт, директор Института развития профсоюзного движения Михаил Чаплыга напоминает, что, как правило, официальную минималку платит малый и средний бизнес, чтобы хоть как-то свести концы с концами.

"Основная часть зарплаты выплачивается в конвертах. Поднятие минимальной зарплаты подразумевает рост налога, который заплатят предприниматели. Такое еще при правительстве Гройсмана пытались провернуть, не особо скрывая, что всё затевается ради того, чтобы собрать больше налогов", – говорит политэксперт.

Наемный работник, по мнению Михаила Чаплыги, не особо почувствует повышение.

"Они и ранее получил зарплату в двух долях – белая и серая. Сумма фактически не изменится. Зато изменится доля налогов, которые заплатит работодатель, – поясняет эксперт. – То есть, речь идет о том, чтобы собрать побольше налогов. А не о том, чтобы улучшить благосостояние украинцев. Государство просто хочет выкачать больше денег в бюджет с тех, кто хоть как-то дышит самостоятельно, вне госконтроля и "помощи" от власти".

Позитивный эффект был бы, считает Михаил Чаплыга, если бы тарифную сетку пересмотрели в пользу работников, или реально увеличили пенсию. Но государство этим не заморачивается.

"Серьезно говорить о том, потянет или не потянет это бюджет, сейчас нет смысла, Живых денег в казне – от силы до сентября, – отмечает эксперт. – Остальное – это исключительно намерения. Реальных денег в экономике, скорее всего, нет. Так что ради поднятия минималки будут тупо включать печатный станок. Так можно и пенсии минимальные обещать по 10 тысяч. Но это тянет за собой инфляцию".

Если бы станок включался под соответствующую целевую программу (допустим, авиастроение, строительство определенных заводов), когда была бы поддержка экономики – это принесло бы позитивный эффект, уверен Михаил Чаплыга.

"А когда речь просто о повышении минимальной зарплаты без поднятия производительности труда, кода деньги печатаются лишь под выполнение нереальных соцобещаний – это просто подрыв и без того едва дышащей экономики. Это – убийственная инфляция", – предостерегает эксперт.

Минимальная зарплата в Украине: целесообразность решения о повышении

Политический и бизнес консультант, руководитель Центра военно-правовых исследований, адвокат Александр Мусиенко считает, что минимальную зарплату следует поднимать при наличии аргументированных и объективных расчетов касательно возможностей госбюджета и того, насколько это целесообразно.

"Конечно, минимальную зарплату поднимать надо. Во время карантина многие пострадали. Были убытки, а не прибыли. И естественно, людям следует повышать доход, – говорит эксперт. – Но имеются некоторые предостережения, которые должны быть обсуждены и учтены".

Первое из них – за счет каких средств будет подниматься зарплата.

"Не будут ли для этого использованы деньги, которые нам предоставляют зарубежные кредиторы? Потому что тот же транш МВФ должен идти на золотовалютные резервы и поддержания макрофинансовой стабильности государства", – подчеркивает Александр Мусиенко.

Второй момент, по словам эксперта, связан с тем, насколько поднятие минимальной зарплаты может быть проблематично для представителей бизнеса и собственников бизнеса, которые, в свою очередь, тоже пострадали вследствие корона-кризиса.

"При учете этих факторов, минимальную зарплату целесообразно повышать, равно как вообще уровень жизни в Украине. И это вписывается в ту модель, которую дает правительство на выход из кризиса, – отмечает Александр Мусиенко. – Но есть еще вероятность, что государство может включить печатный станок. С одной стороны это ведет к позитивному эффекту: увеличивается денежная масса, у людей появляется больше денег, они больше тратят, запуская экономику. С другой стороны – это может привести к росту цен через инфляцию".

Вышеуказанные факторы обязательно надо учитывать, уверен эксперт. Также важно, чтобы они вписывались в общую экономическую антикризисную программу властей. "Должна быть одна комплексная стратегия – тогда всё сработает", – резюмирует Александр Мусиенко.

Ранее "Комментарии" писали, что спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что зарплаты народным депутатам будут подниматься в соответствии с повышением минимальных и средних окладов для граждан Украины. Так, по словам спикера, "поднимать вопрос о повышении заработных плат парламентариям, "мягко говоря, рано".

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