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Министерство экономики выступает против второго этапа пенсионной реформы

Министр экономики Игорь Петрашко рассказал, почему не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы в Украине

сегодня, 18:20
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Министерство экономики выступает против второго этапа пенсионной реформы

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что не поддерживает введение второго этапа пенсионной реформы, предусматривающий увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. Об этом он сказал во время заседания Федерации работодателей Украины (ФРУ), передает УНИАН.

По словам министра, реформировать пенсионную систему нужно, но не за счет увеличения нагрузки на фонд оплаты труда.

"Наоборот, надо уменьшать эти вещи. Поскольку это наша позиция, которую мы обсуждали. Реформировать систему надо, но однозначно ни в коем случае не должны быть какие-то дополнительные нагрузки", - заявил Петрашко.

Перед этим глава Федерации металлургов Украины Сергей Беленький отметил, что переход на второй уровень пенсионной реформы, который сейчас активно лоббируется профильным комитетом Верховной Рады Украины, предусматривает дополнительную налоговую нагрузку как на рабочих, так и на работодателей.

"Что по сути делает этот второй уровень пенсионной реформы? Это общеобязательный уровень, который предусматривает на первом этапе в дополнение к ЕСВ, налогу на доходы физических лиц примерно по 2% как с рабочих, так и работодателей. Это законопроект №2683 Галины Третьяковой, который был одобрен профильным комитетом Верховной Рады", - пояснил Беленький.

Сейчас нагрузка на фонд оплаты труда составляет 41,5%, а на первом этапе – увеличится еще на 4%, пояснил Беленький. Это равняется около 100 миллиардам гривен ежегодно.

"Учитывая, что у нас нет фондового рынка вообще, как и куда эти средства будут инвестированы, неизвестно", - отметил глава Федерации металлургов.

На что председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили отреагировал так: "Катастрофа! Наоборот, надо снижать". Его поддержал глава Минэкономики. Отметим, что Саакашвили также выразил беспокойство о том, что лоббисты законопроекта могут списать такие его положения на требования МВФ.

"Недавно был пресс-релиз на сайте Министерства социальной политики. Они встречались с экспертом по пенсионным вопросам МВФ. Он так очень толерантно ответил на вопрос, поддерживают ли они введение второго уровня. Сказал, что мы в принципе не против, но Украина должна отвечать определенным условиям. И министерство это расценили как то, что МВФ поддерживает. На самом деле не поддерживает, - сообщил Беленький. - На самом деле это две проблемы – увеличение и сохранение этих средств. Как их защитить от инфляции, как компенсировать административные расходы на управление этими средствами. Необходимо зарабатывать не менее 15% годовых в гривне. Это непросто".

Напомним, Шмыгаль рассказал, что будет с пенсионным возрастом после получения транша МВФ.


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Источник: https://www.unian.net/economics/other/ministr-ekonomiki-ne-podderzhivaet-vvedenie-vtorogo-etapa-pensionnoy-reformy-v-ukraine-poslednie-novosti-11033957.html
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