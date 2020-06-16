МВФ пересмотрит прогноз падения мировой экономики: сокращение будет серьезнее, чем ожидалось ранее

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал глобальнее и проявлял себя значительно иначе, чем все предыдущие кризисы. При этом, сектор услуг пострадал сильнее, чем производство, как в развитых, так и в развивающихся странах с рыночной экономикой, а инфляция была низкой по всем параметрам. Об этом написала главный экономист МВФ Гита Гопинат в своем новом блоге.



Гопинат также указала на поразительное расхождение финансовых рынков с реальной экономикой, которое может предвещать большую волатильность на финансовых рынках и потенциально резкие корректировки.

МВФ должен обновить свой прогноз по мировой экономике 24 июня. Управляющий директор Кристалина Георгиева в прошлом месяце заявила, что фонд скорее всего пересмотрит и так пессимистичный прогноз в сторону сокращения мирового ВВП.

Гопинат сказал, что во многих странах, которые вновь открывают свою экономику, наблюдаются признаки раннего восстановления, однако новая волна коронавируса и вновь введенные ограничительные меры по-прежнему создают риски. Несмотря на то, что страны с развитой экономикой предприняли серьезные меры, бедные страны имеют более ограниченные ресурсы, и неформальный сектор не смог помочь им преодолеть шок, как это было в прошлые кризисы.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина должна прекратить одалживать деньги у МВФ. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова" министр финансов Сергей Марченко. Отказаться от денег Фонда в Минфине планируют уже до 2023 года.

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