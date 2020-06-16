МВФ пересмотрит прогноз падения мировой экономики: сокращение будет серьезнее, чем ожидалось ранее

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Татьяна Веремеева
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, стал глобальнее и
проявлял себя значительно иначе, чем все предыдущие кризисы. При этом, сектор
услуг пострадал сильнее, чем производство, как в развитых, так и в
развивающихся странах с рыночной экономикой, а инфляция была низкой по всем
параметрам. Об этом написала главный экономист МВФ Гита Гопинат в своем новом блоге.
Гопинат также указала на поразительное расхождение
финансовых рынков с реальной экономикой, которое может предвещать большую
волатильность на финансовых рынках и потенциально резкие корректировки.
МВФ должен обновить свой прогноз по мировой экономике 24
июня. Управляющий директор Кристалина Георгиева в прошлом месяце заявила, что
фонд скорее всего пересмотрит и так пессимистичный прогноз в сторону сокращения мирового
ВВП.
Гопинат сказал, что во многих странах, которые вновь
открывают свою экономику, наблюдаются признаки раннего восстановления, однако
новая волна коронавируса и вновь введенные ограничительные меры по-прежнему
создают риски. Несмотря на то, что страны с развитой экономикой предприняли
серьезные меры, бедные страны имеют более ограниченные ресурсы, и неформальный
сектор не смог помочь им преодолеть шок, как это было в прошлые кризисы.
Ранее "Комментарии" писали, что Украина должна прекратить
одалживать
деньги у МВФ. Об этом заявил в эфире программы "Свобода слова"
министр финансов Сергей Марченко. Отказаться от денег Фонда в Минфине планируют
уже до 2023 года.
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