МВФ требует от Украины продать самые прибыльные предприятия: причина – транш

Язык
BTC/USD
9466.15
ETH/USD
237.52
LTC/USD
44.69
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ)
Украина должна до конца нынешнего года объявить тендеры на продажу не менее
двух больших предприятий, а через год, в июне 2021 года, таких тендеров должно
быть уже три. Об этом говорится в Меморандуме об
экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.
Одними
из первых в Украине должны попасть под приватизацию Одесский припортовый завод
(ОПЗ), "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Центрэнерго", "Электротяжмаш",
угольная компания "Краснолиманская", "Президент-Отель".
Кроме
того, наша страна обязалась продать малые госпредприятия, а также сдавать в
аренду государственное имущество в системе электронных торгов Prozorro; принять
закон о корпоративном управлении госпредприятий; расширить полномочия
наблюдательных советов при госпредприятиях в вопросах назначения руководителей
и утверждения финансовых планов; принять новый корпоративный устав "Нафтогаза".
В рамках соглашения с МВФ придется усилить Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), путем расширения его полномочий касательно проведения физических обысков, конфискации документов, обеспечив обмен информацией между АМКУ и правоохранительными органами. Решения АМКУ будут получать статус привоприменительных исполнительных документов, что избавит необходимости использования судебного процесса для обеспечения исполнения решений комитета.
Напомним, МВФ обнародовал новый Меморандум о сотрудничестве с Украиной, согласно которому наша страна должна получить следующие транши. Эксперты оценили для издания "Комментарии" обязательства, взятые на себя Украиной.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости