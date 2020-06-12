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Главная Новости Бизнес экономика МВФ требует от Украины продать самые прибыльные предприятия: причина – транш
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МВФ требует от Украины продать самые прибыльные предприятия: причина – транш

Меморандум между Украиной и МВФ предусматривает новые требования к нашей стране

сегодня, 13:54 comments767
Автор:

Татьяна Веремеева
МВФ требует от Украины продать самые прибыльные предприятия: причина – транш

В рамках сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украина должна до конца нынешнего года объявить тендеры на продажу не менее двух больших предприятий, а через год, в июне 2021 года, таких тендеров должно быть уже три. Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ.

Одними из первых в Украине должны попасть под приватизацию Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), "Центрэнерго", "Электротяжмаш", угольная компания "Краснолиманская", "Президент-Отель".

Кроме того, наша страна обязалась продать малые госпредприятия, а также сдавать в аренду государственное имущество в системе электронных торгов Prozorro; принять закон о корпоративном управлении госпредприятий; расширить полномочия наблюдательных советов при госпредприятиях в вопросах назначения руководителей и утверждения финансовых планов; принять новый корпоративный устав "Нафтогаза".

В рамках соглашения с МВФ придется усилить Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), путем расширения его полномочий касательно проведения физических обысков, конфискации документов, обеспечив обмен информацией между АМКУ и правоохранительными органами. Решения АМКУ будут получать статус привоприменительных исполнительных документов, что избавит необходимости использования судебного процесса для обеспечения исполнения решений комитета.

Напомним, МВФ обнародовал новый Меморандум о сотрудничестве с Украиной, согласно которому наша страна должна получить следующие транши. Эксперты оценили для издания "Комментарии" обязательства, взятые на себя Украиной.


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Источник: https://www.unian.net/economics/finance/memorandum-mvf-fond-nastaivaet-na-bolshoy-privatizacii-novosti-ukraina-11033504.html
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