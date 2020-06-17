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Главная Новости Бизнес экономика На сколько упадет урожай зерновых в этом году: прогноз Минэкономики
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На сколько упадет урожай зерновых в этом году: прогноз Минэкономики

Министр экономики Игорь Петрашко сообщил, какой урожай зерновых ожидается в этом году в Украине

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
На сколько упадет урожай зерновых в этом году: прогноз Минэкономики

В этом году Министерство экономики прогнозирует меньший на 10 тонн, чем в прошлом году, урожай зерновых – 68 миллионов тонн в текущем году против 78 миллионов 2019 года. Об этом на брифинге сообщил министр экономики Игорь Петрашко.

"Более 68 миллионов тонн зерновых на этот год мы прогнозируем, 20 миллионов тонн – масла (подсолнечник, соя, рапс), 9 миллионов сахарной свеклы, 20 миллионов картофеля, возможно, и 9 миллионов тонн овощей", - заявил министр.

Относительно качества зерновых, по словам Петрашко, говорить рано. Так, жатва уже стартовали в некоторых регионах страны, к примеру Одесской, Николаевской областях, однако основной сбор ожидается в период июля-октября. Как отметил министр, из-за переменчивой погоды, в частности, засушливости, сначала прогноз был ниже 68 миллионов тонн, но впоследствии определили уровень больше этого количества. Однако до уровня прошлого года – 78 миллионов тонн – объем не дотянет, добавил глава Минэкономики.

Кроме того, Петрашко отметил, что экспорт зерна на будущий сезон ожидается на уровне нынешнего.

Напомним, эксперты уже сегодня предупреждают, что коронавирус и аномальная засуха негативно скажутся на будущем урожае и, соответственно, запасах продуктов. "Комментарии" разбирались, стоит ли украинцам готовиться к дефициту продуктов питания.


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Источник: https://youtu.be/XIyFqZwrkpQ
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