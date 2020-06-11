Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня в истории Украины

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Татьяна Веремеева
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до самого низкого
уровня в истории нашей страны – до 6%. Об этом сообщает заместитель руководителя
Офиса президента (ОП) Юлия Ковалив.
По словам Ковалив, значительное смягчение монетарной политики Нацбанком будет
способствовать удешевлению кредитования банками. Правительство также сможет оказывать
украинским банкам портфельные гарантии в размере до 80% объема кредитов для
бизнеса, если Верховная Рада проголосует за законопроект №3598. Благодаря
законопроекту бизнесу станет проще получать кредиты по программе "Новые
деньги", а банки смогут минимум в два раза сократить требования к размеру
залога по кредитам.
Заместитель руководителя ОП также рассказала, что расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет не только получить кредиты на развитие и операционную деятельность бизнеса, но и реструктуризировать уже действующие кредиты по льготной ставке (до 0%).
Напомним, ранее Нацбанк Украины заявил о снижении
учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии"
это решение.
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