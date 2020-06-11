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Главная Новости Бизнес экономика Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня в истории Украины
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Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня в истории Украины

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что в Украине появляется больше возможностей для удешевления кредитов

сегодня, 15:15
Автор:

Татьяна Веремеева
Нацбанк снизил учетную ставку до рекордно низкого уровня в истории Украины

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку до самого низкого уровня в истории нашей страны – до 6%. Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Юлия Ковалив.

По словам Ковалив, значительное смягчение монетарной политики Нацбанком будет способствовать удешевлению кредитования банками. Правительство также сможет оказывать украинским банкам портфельные гарантии в размере до 80% объема кредитов для бизнеса, если Верховная Рада проголосует за законопроект №3598. Благодаря законопроекту бизнесу станет проще получать кредиты по программе "Новые деньги", а банки смогут минимум в два раза сократить требования к размеру залога по кредитам.

Заместитель руководителя ОП также рассказала, что расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%" позволяет не только получить кредиты на развитие и операционную деятельность бизнеса, но и реструктуризировать уже действующие кредиты по льготной ставке (до 0%).

Напомним, ранее Нацбанк Украины заявил о снижении учетной ставки с 10% до 8%. Эксперты оценили по просьбе издания "Комментарии" это решение.


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