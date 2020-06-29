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Нужен ли МВФ Украине: украинцы высказались в опросе

Опрос КМИС показал, что украинцы думают о сотрудничестве Украины с МВФ и получении кредитов

сегодня, 19:55
Автор:

Таисия Ерохина
Нужен ли МВФ Украине: украинцы высказались в опросе

Большинство украинцев уверены, что Украине не следует обращаться за помощью в Международный валютный фонд (МВФ). Об этом свидетельствует результат опроса Киевского международного института социологии, который проводился 20-23 июня текущего года.

Так, 24% опрошенных считают, что сейчас лучше сотрудничать с МВФ, получая новые кредиты (в апреле показатель был выше – 32%). А вот 61% участников опроса другого мнения – считают, что сейчас лучше не сотрудничать с МВФ и не получать новые кредиты. С апреля количество респондентов, которые против МВФ, увеличилась с 46% опрошенных.

Напомним, Международный валютный фонд обнародовал собственный прогноз, согласно которому Украина может восстанавливаться от вызванного коронавирусом кризиса до 2024 года. В частности, украинский ВВП восстановится на 1,1% в 2021 году после прогнозируемого сокращения на 8,2% в этом году. И все это, несмотря на финансирование от МВФ. "Комментарии" разбирались, действительно ли перспектива нашей страны настолько мрачна в экономическом плане.

Ранее сообщалось, что опрос показал, как ухудшился рейтинг президента Владимира Зеленского: впервые недовольных больше, чем сторонников.


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Источник: https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=955&page=1
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