Открытие рынка США для украинской стали сопоставимо с военной помощью Киеву, – политолог

Украина сегодня крайне нуждается в экономической помощи от зарубежных партнеров – наряду с военной поддержкой. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил директор Центра прикладных исследований “Пента” Владимир Фесенко, комментируя решение Вашингтона об отмене с 1 апреля запретительной 25%-й пошлины на импорт японской стальной продукции.

Металлургия. Фото: из открытых источников

Владимир Фесенко пояснил, пошлина будет заменена квотой. Украинские металлурги просят о таком же решении уже несколько лет, но США сохраняют заградительную пошлину для Украины с 2018 года.

"А ведь долгосрочные доходы от экспорта – один из элементов политической устойчивости страны. Если стратегическое партнерство Украины и США – не просто слова, необходимо начинать консультации о снятии барьеров для украинского экспорта. Как на межправительственном уровне, так и в переговорах президентов", — подчеркнул Фесенко.

По его словам, открытие рынка США для украинской стали сопоставимо с военной помощью официальному Киеву.

Напомним, ранее Белый дом отменил 25%-ю пошлину на стальной импорт из Евросоюза. С 1 января 2022 г. европейские металлурги получили право на беспошлинный ввоз 3,3 млн т. металлопродукции в США. Аналогичные консультации администрация Джо Байдена начала с Великобританией. В целом уже около 80% всей зарубежной стали поставляется на американский рынок без уплаты 25%-й пошлины.

Украинские металлурги с конца прошлого года неоднократно обращались к руководству страны с просьбой инициировать переговоры о замене американской стальной пошлины на тарифные квоты. В частности, письмо ассоциации "Укрметаллургпром" было направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе правительства Денису Шмыгалю в конце января 2022 г. Копия документа также адресована временной поверенной США в Украине Кристине Квин.

"Вполне очевидно, что сейчас, после обнародования намерений США оказать Украине экономическую поддержку, правительство Украины может обратиться в Вашингтон по поводу исключения Украины из-под действия 25%-й пошлины с заменой ее на тарифную квоту на беспошлинные поставки украинской стали в США", — говорится в обращении украинских металлургов.

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