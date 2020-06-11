Пособия по безработице в Украине: насколько реальна помощь правительства

По состоянию на 1 июня в Украине официально насчитывалось около 510 тыс. безработных. Примерно половина из них лишились работы в результате "карантинной борьбы" правительства с коронавирусом. Реальное число безработных, по мнению экспертов, может колебаться в районе 2 миллионов человек.



Правительство Украины 10 июня выделило почти 3 млрд грн дополнительной помощи на пособия по безработице на безвозвратной основе. Эксперты оценили для издания "Комментарии", насколько эффективна такого рода поддержка.

Пособия по безработице: эффективное использование средств

Председатель Национального Совета экономического развития и Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко уверен: как бы не помогало сейчас правительство безработным и бизнесу, будут раздавать голоса, что можно было сделать что-то эффективнее.

"Мы смотрим на зарубежный опыт, что-то перенимаем... Сейчас США, Европа, Япония так или иначе стимулируют потребление. Они выдают или целевые деньги (на посещение ресторанов, на отдых), или, как те же США, по 1,2 тыс. долларов всем, кто в прошлом году оплачивал налоги, – рассказывает Александр Дорошенко. – Всё это стимулирование потребления. И в этом смысле увеличить финансирование выплат по безработице – далеко не худший вариант. Потому что безработица у нас реально стало больше, и проблема эта надолго. Выделяя данные средства, власть понимает, что в основном люди потратят их на оплату коммуналки, на продукты питания, на лекарства. При любом раскладе деньги остаются в Украине, увеличивая покупательскую способность и, соответственно, производство".

По словам эксперта, таким образом, происходит стимулирование бизнеса через потребление. Алексей Дорошенко считает важным, чтобы средства эффективно доходили до получателей.

Пособия по безработице: запоздалые действия правительства

Вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Денис Красников с сожалением отмечает, что правительство опоздало со всеми действиями для удержания уровня занятости в Украине.

"Именно отсутствие таких проактивных действий привело к наибольшему уровню увольнений, – уверен Денис Красников. – Позиция Кабмина, что денег для поддержки занятости и стимулирования работодателей нет, зато есть возможность выделение крупных средств для помощи уже безработным – является неразумной политикой".

По словам вице-президента УСПП, их предложения по стимулированию занятости именно через поддержку работодателя, который не увольняет сотрудников, были переданы в экспертные центры, созданные премьером и его советниками.

"Но мы не увидели понимание с их стороны этого предложения УСПП", – резюмирует Денис Красников.

Пособия по безработице особенно популярны среди предпринимателей

Экономист, кандидат наук по государственному управлению, соорганизатор всеукраинского движения #saveФОП Сергей Доротич подчеркивает, что все программы поддержки безработных, различных дополнительных выплат не пользуются популярностью у предпринимателей.

"Суть в том, что за этими программами и даже во время подачи заявок на участие в них, предприниматели слышат угрозы. Проще говоря – их информируют, что будет потом проверятся целевое использование этих средств и так далее, – поясняет экономист. – Угроза любых контролирующих мер со стороны государства фактически не дает возможности воспользоваться такого рода "поддержкой". Предприниматели элементарно боятся нарваться на всякого рода проверки, после которых их может ожидать еще больший штраф, чем те средства, которые они могут получить от государства".

Наиболее действенным механизмом получения новых рабочих мест Сергей Доротич считает как можно меньшее вмешательство государство в хоздеятельность бизнеса.

"Чем меньше государство контролирует, тем лучше развивает предпринимательство, – подчеркивает эксперт. – У нас же с трибун говорят одно, а на деле – администрирование и налогообложение усиливаются. Тогда как именно их ослабление само по себе – стимул для активизации бизнеса. А это – и увеличение рабочих места, и рост доходов граждан".

По мнению Сергея Доротича, необходимы:

- упрощенная система налогообложения, особенно для микро-предпринимателей;

- добавление до базового оборота 3-4 млн грн за каждого наемного рабочего (именно ограничение оборота, по мнению эксперта, не дает возможность прорастать микро-предпринимательству от малого стартапа до большой корпорации, как это происходит в тех же США);

- мораторий на проверки, хотя бы микро-предпринимателей (проверки можно проводить только касательно прав потребителей);

- стимулирование легального денежного оборота (но не "совковыми" методами, как у нас, когда ограничивают хождение налички, а, к примеру, гарантированным) и защиту оборотных средств, находящихся в банках (чтобы их возмещение, в случае, если банк "упал", было первоочередным);

- изменить хотя бы элементы общей системы налогообложения (ввести так называемую мгновенную амортизацию, когда покупка для предприятия способов производства, авто или мебели относится к валовым расходам, что уменьшает налогообложения, зато стимулирует бизнес вокруг);

- появление институции (по типу бывшего Госкомпредпринимательства, только куда эффективнее), которая напрямую бы была завязана на президенте и помогала бизнесу доносить до него животрепещущие проблемы.

Напомним, официальный уровень безработицы в Украине на фоне кризиса из-за коронавируса продолжает бить рекорды. Согласно последним данным, он превысил 511 тыс. человек (почти на 70% выше, чем годом ранее). Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие действенные методы не использует власть, чтобы решить проблему и почему.

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