Проблемы Государственной таможенной службы: почему они возникают и как сделать эффективной работу ведомства

25 июня Украина отмечает День таможенной службы. Той самой, которая в мае недовыполнила план по доходам на 3 миллиарда гривен. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", почему мы имеем такие проблемы с Государственной таможенной службой (ГТС) и как сделать ее работу эффективной.



Проблемы Государственной таможенной службы: реформы усугубили ситуацию

Бывший председатель ГТС, экс-заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Анатолий Макаренко уверен, что семь последних лет бесконечного "реформирования" таможни, превратили некогда эффективный государственный институт в слабую, зависимую и неавторитетную структуру.

"Сначала её объединили с Налоговой службой в Министерство доходов и сборов, потом реорганизовали Миндоходов в Фискальную службу, потом разъединили в отдельные структуры (наконец-то), – напоминает Анатолий Макаренко. – А теперь снова упорно продвигается идея о том, что разъединять не надо было, и всё следует вернуть назад... Ну, скажите, какая структура выдержит такие "качели"? Какие в этой структуре останутся специалисты? Какая будет институциональная память у руководителей, которых меняют, как перчатки? Какому руководителю при такой системе есть резон что-то улучшать и налаживать, если он точно знает, что пришел не более, чем на год и то, если повезет?"

Эксперт уверен, что пора прекратить этот затянувшийся акт фактического уничтожения таможенной системы страны. В том числе, отогнать от таможни всех политических "экспертов", убрать из зон таможенного контроля правоохранителей с коррупционными "хотелками", провести адекватные кадровые назначения, начать решать вопросы социальной защиты сотрудников.

"Неразумно, вредно и преступно снова отдавать вопросы строительства сильной Таможенной службы страны дилетантам и популистам, – подчеркивает Анатолий Макаренко. – Потеряем время, уничтожим остатки профессиональных кадров, создадим таможенный "Макдональдс", а потом снова сядем у разбитого корыта и пойдем за очередным траншем к МВФ и тем, для кого выгодна импортозависимая, неиндустриальная Украина".

Основные функции таможен Евросоюза – защитная, регуляторная, фискальная, напоминает бывший глава ГТС.

"Мы же идем путем "фискализации" работы таможни, что в корне неверно, – отмечает Анатолий Макаренко. – Вопрос борьбы с контрабандой не решить без контроля за товаропотоком и реализацией внутри страны, без 100% фискализации розничной продажи, отслеживания товара от таможни до конечного потребителя. Без отсутствующего в принципе в нашей стране контроля за внутренним рынком".

По словам эксперта, на вопрос "Когда мы поборем контрабанду?" есть очень простой ответ: "Когда бабушка на рынке не сможет продать пучок петрушки без кассового чека".

"Потому что пожалеть бабушку – не означает разрешить ей торговать на базаре петрушкой без чека. Пожалеть бабушку – это дать бабушке достойную пенсию, чтобы петрушкой торговать не нужно было", – поясняет Анатолий Макаренко.

Он подчеркивает, что в бюджете Украины не заложено ни копейки на развитие таможенной инфраструктуры. У нас нет ни одного государственного таможенного терминала. А пункты пропуска на границе находятся в позорном состоянии.

"Неэффективный государственный менеджмент превратил таможню в неэффективный инструмент пополнения бюджета. Не говоря уже о других ее функциях, – говорит эксперт. – Губернаторам, политикам, коллегам-пограничникам и другим рекомендовал бы заниматься социальными вопросами областей, законотворчеством и незаконной миграцией, а не лезть топорно и вредоносно в таможенный контроль и таможенное оформление. Шума много, вреда намного больше".

Вывод, по мнению Анатолия Макаренко, следующий: "Если мы не хотим, чтобы наши дети и внуки выплачивали наши долги, то нам нужна честная, эффективная, профессиональная, высокооплачиваемая таможенная служба – без правоохранительных органов в зонах таможенного контроля и без каких-либо политических игр вокруг и внутри ведомства".

Проблемы Государственной таможенной службы: теневые потоки

Директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский подчеркивает, что самые больше теневые потоки – именно на таможне.

"По нашим исследованиям, из-за схем, которые применяются на таможне (контрабанда, контрафакт, занижение таможенной пошлины и так далее) бюджет теряет в год три-четыре миллиарда долларов, – говорит Илья Несходовский. – в махинациях задействованы и сами таможенники, и представители СБУ, налоговой, прокуратуры. В доле нередко судьи, местные органы власти. Последние, правда, в последнее время всё меньше – их практически отстранили от потоков. Кое-что порой перепадает и МВД. Плюс – задействованы жители прилегающих к границе территорий. Ели вы поедете на то же Закарпатье и увидите, какие там дома, – знайте, что это не заробитчане натрудились, это всё – "контрабас". На Запад везут сигареты, назад – продукты, одежду, бытовую технику, смартфоны, планшеты…"

По мнению эксперта, на данный момент практически нет шансов как-либо изменить ситуацию.

"Ранее на таможне действовал принцип коллективной безответственности. За невыполнение планов, плохую работу, никто особо не отвечал. Потом началась реформа, которая связана с организационной работой таможни. Планировалось, что она позволит быстро и качественно реагировать на те или иные ситуации. Но была не реализована важная вещь – уровень оплаты труда таможенников остался крайне низким".

Как результат – честные там не задерживаются. Или уходят сами, или их подставляют и "сажают", отмечает Илья Несходовский.

"Чтобы навести порядок в ГТС, нужна, прежде всего, политическая воля. Ее не было – и нет. При новой власти коррупция там и вовсе расслабилась, чувствуя себя даже лучше, чем год назад, – считает директор Института социально-экономической трансформации. – Кадровые перестановки происходят лишь с целью поставить "своих" людей. Это не борьба за чистоту рядов и увеличение таможенных сборов – это внутриклановая борьба на таможне ради контроля за потоками".

При наличии политической воли можно было бы провести комплексные мероприятия, которые "вылечили" бы украинскую ГТС. Речь, по словам Ильи Несходовского, об организационных, технических (датчики, видеофиксация и т.д.), информационных, инфраструктурных моментах, всё о том же поднятии зарплаты таможенников. Но всё это, похоже, властям не интересно…

Проблемы Государственной таможенной службы и нормализация экономической ситуации

По мнению экономического эксперта, координатора гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрея Гарната, именно реформа таможенной службы является одной из приоритетных задач на пути нормализации экономической ситуации и бизнес климата в Украине.

"Ведь массовая контрабанда, наполняя оптовые рынки, вытесняет товары, завезенные легально, – поясняет эксперт. – И, тем самым, не оставляет продавцам на местах возможность закупать и продавать на своих торговых точках "белые" товары. Последние, по цепочке, уже имеют проблемы с налоговой службой, т.к. на товары нет документов или они поддельные".

Во все времена, важным фактором на таможне был кадровый ресурс, подчеркивает Андрей Гарнат.

"Таможенное дело – сложное, оно требует специальной и достаточно длительной подготовки. А за время череды "потужных реформ" и "чистки кадров", качество личного состава существенно пострадало, – подчеркивает эксперт. – Второй момент – традиционный "человеческий фактор". Сколько сканеров ни ставили, всегда находился сотрудник, который эту технику временно отключал или выводил со строя, давая возможность провозить товары без контроля".

Чтобы улучшить ситуацию, по мнению Андрея Гарната, следует предпринять следующие меры:

– существенно упростить механизм прохождения таможенного контроля (в т.ч. фитосанитарного и ветеринарного), чтобы товары могли максимально быстро перемещаться в обе стороны (это влияет на скорость товарооборота, а значит может повысить поступления в бюджет);

– перевести документооборот в электронную форму (на таможне до сих пор требуют бумажное подтверждение документам, переданным в электронном виде);

– поднять качество подготовки сотрудников, с одновременным повышением мотивации в виде оплаты труда;

– точечно применить и непопулярное решение – вернуть часть квалифицированных кадров;

– наладить обмен информацией с основными странами-торговыми партнерами.

Ранее "Комментарии" писали, что работники международного пункта пропуска "Бачевск" в Сумской области, облагали "данью" украинских граждан. За 2 тысячи гривен с каждого частного микроавтобуса чиновники обещали пассажирам беспрепятственное пересечение государственной границы между Украиной и Россией в условиях карантина.

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