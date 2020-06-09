Прожиточный минимум в Украине: как уравнение фактического и номинального прожиточного минимума изменит жизнь украинцев

Прожиточный минимум в Украине по состоянию на сегодняшний день составляет 2027 грн. Подвязанная к нему минимальная пенсия еще меньше – 1638 грн. Дважды в текущем году прожиточный минимум собираются поднимать, но не значительно: с 1 июля – до 2118 грн, с 1 декабря – до 2189 грн.



Многие украинцы отмечают, что выжить на минимальные зарплату и пенсию практически не возможно. В этом контексте время от времени в стране всплывает вопрос о необходимости приравнять уровень фактического и номинального прожиточного минимума. Соответствующий законопроект №3515 был недавно зарегистрирован в Верховной Раде.

Прожиточный минимум в Украине и средняя зарплата

Глава Украинского аналитического центра (УАЦ), экономист Александр Охрименко отмечает, что законопроектом предлагается привязать прожиточный минимум к проценту от средней зарплаты.

"А именно – чтобы он составлял 40% от среднего уровня оплаты труда за 2019 год с учетом инфляции. То есть, нынешний прожиточный минимум с 2027 грн может возрасти примерно до 4201 грн. В конечном счете его хотят довести к 2030 году до 50% от средней зарплаты", – поясняет руководитель УАЦ.

Александр Охрименко приветствует идею разработать новые подходы, которые могут привести к тому, что прожиточный минимум в Украине будет рассчитан правильно, с учетом реалий, что он станет справедливым, экономически обоснованным. Но сомневается в ее успешной реализации.

"Известно, что к прожиточному минимуму привязаны минимальная зарплата и пенсия. Учитывая, что сейчас прожиточный минимум у нас составляет чуть более 2 тысяч гривень, понятно, что на эти деньги нереально прожить месяц, – отмечает экономист. – Некоторые эксперты считают, что речь должна идти о прожиточном минимуме примерно в 4-6 тысяч гривень. Но на самом деле подсчетов никто не делал. В предложенном законопроекте есть идея просчитать справедливо. Но все понимают, что резко поднять прожиточный минимум невозможно. Начать, допустим, можно с поднятия его на 40% от предлагаемой изначально суммы. А потом, в зависимости от экономической ситуации, подтягивать… Но сейчас это вряд ли возможно. В бюджете – огромный дефицит, в меморандуме с МВФ, скорее всего, будет прописана невозможность на время действия соглашения (а его, напомню, намерены заключить на 18 месяцев) поднятие пенсий. Да и экономика наша, мягко говоря, не в лучшем состоянии. И реально мы сможем потянуть прожиточный минимум не раньше 2030 года. Видимо, именно поэтому такой временно лаг в 10 лет и прописали в законопроекте".

Прожиточный минимум в Украине: что требуется от правительства

Экономический̆ эксперт, президент Инвестиционной̆ группы "УНИВЕР" Тарас Козак подчеркивает: "Понятно, что реальный прожиточный минимум значительно выше, чем официально установленный. Украинцы выживают за счет дач и огородов, а также неофициальных заработков".

По мнению Тараса Козака, государство не способно поднять прожиточный минимум до уровня, который можно считать достаточным для достойной жизни.

"Это потребует дополнительных сотен миллиардов гривен в бюджете, а их нет. И не будет в ближайшие годы, – поясняет эксперт. – Единственный выход – быстрый рост экономики. А для этого нужны действия правительства и парламента, о которых уже сказано-пересказано: реформы и модернизация".

Прожиточный минимум в Украине пока не реально поднять

Академик, первый вице-президент Академии экономических наук Украины Анатолий Пешко считает, что вряд ли украинская власть на данном этапе способна принять решение о реальном прожиточном минимуме.

"Даже если они на это пойдут – не смогут реализовать. Напечатать деньги под популистские идеи и вбросить их в оборот легко, но это не вызовет улучшения реального уровня жизни украинцев, включая пенсионеров. Зато приведет к инфляции, которая съест все прибавки к пенсиям, минимальным зарплатам и так далее, – подчеркивает Анатолий Пешко. – На бумаге можно сделать что угодно – это чисто популистские действия. Если бы они это сделали за счет улучшения ситуации в экономике, это бы реально отразилось на качестве жизни, на уровне благосостояния украинцев".

Выживать на деньги, которые сейчас позиционируются как прожиточный минимум и минимальная пенсия, нереально, уверен академик. Но вся беда, подчеркивает он, в рухнувшей экономике, в колоссальном спаде промпроизводства, в разрыве экономических связей-цепочек.

"Потребление электроэнергии рекордно упало именно по причине того, что останавливается промпроизводство. Как результат – имеем еще и энергокризис, – поясняет Анатолий Пешко. – Чтобы поднимать уровень жизни – нужно поднимать экономику. А это сделать можно лишь при стратегическом мышлении, которого нет у нынешней власти, при вложении средств в национальное производство, в крупные промышленные предприятия. Нужны налоговые льготы для развития того же машиностроения. И, конечно, следует привлекать инвесторов, в том числе внутренних, для реконструкции наших предприятий, чтобы они стали конкурентоспособны на мировых рынках. Речь, к примеру, о переориентации металлургических предприятий на производство легированной стали. А вот когда мы не просто запустим, а поднимем экономику, можно говорить и о повышении зарплат, пенсий и приведении прожиточного минимума в соответствие с реальностью".

Ранее "Комментарии" писали, что 82,7% пенсионеров получают пенсию до 4000 тысяч гривень, а это ниже фактического прожиточного минимума, что является ключевой проблемой которая требует решения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!