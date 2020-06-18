Рада запретила банкротить предпринимателей на период карантина

Юридические лица, ведущие коммерческую деятельность в Украине и имеющие долги перед кредиторами, освободились от открытия производств по банкротству. Такая норма содержится в законопроекте №3322, который был принят в Верховной Раде. В поддержку закона выступили 307 парламентариев.

Документ предполагает, что во время действия карантина и еще три месяца после его отмены открывать производство по делам о банкротстве должников - юридических лиц по заявлению кредиторов по требованиям к должнику, возникнувшим с 01 февраля 2020 года, запрещено. Также для должников увеличили срок подачи обращения в хозяйственный суд, если требования кредиторов мешают дальнейшему функционированию бизнеса.

В таком случае предоставляется право комитета кредиторов и обеспеченным кредиторам (в отношении имущества, которое является предметом обеспечения) принять решение о приостановлении проведения аукционов по продаже имущества должника. Также приостанавливается начисление процентов на обязательства должника перед кредиторами, которые реструктуризированы планом санации или реструктуризации долгов должника.

Среди нововведений — снятие ответственности с арбитражных управляющих за неисполнение обязанностей во время карантина.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские предприниматели, которые пострадали от связанных с карантином ограничений, смогут получить кредит от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). ЕБРР и Национальный банк Украины подписали договор продолжительностью на 2 года, согласно которому можно будет осуществлять валютные операции своп гривна/доллар в объеме до 500 млн долл.

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