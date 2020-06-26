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Главная Новости Бизнес экономика Сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX состоятся в ближайшее время
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Сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX состоятся в ближайшее время

Ключевой момент в возвращении к полетам Boeing 737 MAX может состояться уже во вторник

сегодня, 22:52
Автор:

Татьяна Веремеева
Сертификационные летные испытания Boeing 737 MAX состоятся в ближайшее время

Американская корпорация Boeing отстранила от полетов самый продаваемый самолет с марта 2019 года после двух смертельных аварий, в которых погибли 346 человек. Сертификационные летные испытания, которые, как ожидается, продлятся, по меньшей мере, два дня, скорее всего, состоятся уже во вторник. Федеральное авиационное управление (FAA) США после испытаний должно будет  утвердить новые процедуры подготовки пилотов и провести некоторые другие процедуры. Скорее всего, самолеты Boeing 737 MAX не вернутся в небо до сентября нынешнего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в компании.

Акции Boeing в ходе дневных торгов снизились на 2,5%.

Федеральное авиационное управление США заявило в пятницу, что команда делает прогресс в направлении сертификационных полетов FAA в ближайшем будущем. FAA изучает документацию Boeing, чтобы определить, соответствует ли компания критериям для перехода к следующему этапу оценки. Сообщается, что сертификационные полеты состоятся только после того, как авиационное управление будет удовлетворено результатами проверок.

Ранее "Комментарии" писали, что инженеры компании Boeing выявили новую неисправность в программном обеспечении самолетов 737 MAX.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-boeing-737max/boeing-737-max-certification-flight-test-expected-soon-idUSKBN23X29C
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