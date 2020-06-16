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Главная Новости Бизнес экономика Шмыгаль рассказал, когда украинцы дождутся роста экономики
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Шмыгаль рассказал, когда украинцы дождутся роста экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал заметный рост экономики уже во втором полугодии 2020 года

сегодня, 01:48
Автор:

Екатерина Белоброва
Шмыгаль рассказал, когда украинцы дождутся роста экономики

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что первые заметные темпы роста экономики в Украине начнется со второго полугодия, а в  Программе деятельности Кабмина учтено падение ВВП на 4,8%. Об этом премьер рассказал в передаче "Свобода слова", передает агентство "РБК-Украина".

"Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет - 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - указал Шмыгаль. 

При этом он отметил, что правительство действительно закрывало  на время карантина шесть основных отраслей - это отрасли потребления, по которым в дальнейшем продолжается соответствующее производство.

Свою роль сыграл и международный экономический кризис, который в разы снизил спрос на экспортных рынках, куда были ориентированы часть отраслей украинской промышленности.

"Кабмин разработал и запустил программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавируса, которая предусматривает в первую очередь поддержку малого и среднего бизнеса", - пояснил Денис Шмыгаль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что предшественник Дениса Шмыгаля Алексей Гончарук остро раскритиковал 100 дней работы нового правительства после своей отставки.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/shmygal-ozhidaet-rost-ekonomiki-vtorom-polugodii-1592256243.html
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