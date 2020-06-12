Сотрудничество Украины и МВФ: какие новые условия придется выполнять нашей стране

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал новый Меморандум о сотрудничестве с Украиной, согласно которому наша страна должна получить следующие транши. Эксперты оценили для издания "Комментарии" обязательства, взятые на себя Украиной.



Сотрудничество Украины и МВФ положительно отразится на экономике

По мнению политического аналитика Максима Маньковского, в нынешних условиях падения экономики и недопоступлений в бюджет, получение денег от МВФ, даже по антикризисной, а не по программе поддержки структурных реформ, как планировалось до этого, – уже положительный момент.

"Как говорят, сейчас выбирать не приходится, – отмечает эксперт. – Если внимательно просмотреть конкретные шаги и обязательства, которые взяло на себя правительство Украины (что зафиксировано в новом меморандуме о сотрудничестве), то я бы их разделил на три части. Первая – те, которые уже выполнены полностью или частично. Это касается вопросов "банковского сектора" и "земельной реформы". Вторая часть – то, что выполнить возможно в ближайшее время, главное иметь для этого политическую волю. Разве проблема сделать прозрачным аудит деятельности фонда для финансирования расходов на борьбу с коронавирусом? И третья часть – то что, мы вряд ли сможем выполнить в полном объеме в ближайшее время (и самое интересное, что это понимают обе стороны, но вписывают для значимости и важности намерений). К примеру, сейчас точно не ко времени большая приватизация, если мы, конечно, не ставим задачи распродать за бесценок всё, что не удалось украсть олигархам и их окружению за последние тридцать лет".

Максим Маньковский подчеркивает, что под многими пунктами этого меморандума он бы подписался без колебаний, потому что понимает и без подсказок МВФ – это нужно нашей стране.

"Ну, кто будет против борьбы с коррупцией и, в частности, наведением порядка в сфере Высшего совета юстиции? Только ленивый не говорил о том, что нам надо избавляться от монополий и вводить рыночные цены на газ, – перечисляет аналитик. – Сколько копий сломано за последний год вокруг медицинской реформы. Но при этом большинство адекватных людей понимает, что оставаться со старой советской системой медицинского обслуживания нельзя. Да, конечно, есть ошибки, в так называемой "реформе Супрун". Но надо не скулить и бросаться грязью, а вместе исправлять… Кстати, хорошо, что в соглашении нет глупости вроде требования о выбивании долгов за коммунальные услуги, что распространялось в последнее время в информационном пространстве".

По словам Максима Маньковского, он бы охарактеризовал этот меморандум так: надо начинать жить по средствам, платить налоги, контролировать власть и не думать, что вам кто-то должен.

Сотрудничество Украины и МВФ: что нового

Глава общественной организации "Re:Старт", акционер "Банка Юнисон", финансовый эксперт Оксана Чепижко обращает внимание, что официальный меморандум, по сути, не отличается от ранее опубликованных " черновиков".

"Это говорит о том, что оказавшись перед выбором – кредит или суверенный дефолт – наша власть выбрала первый вариант, – считает эксперт. – И, что называется, "попала"... Все взятые на себя Украиной обязательства можно разделить на две составляющие. Первая – гарантии возврата долгов. Вторая – и экономические преференции для крупного иностранного бизнеса в ущерб отечественному".

К первым, по словам Оксаны Чепижко, можно отнести борьбу с последствиями пандемии, налоговый и медицинский кейсы, а также основы макроэкономической политики. Ко второму – банковский сектор, энергетику и земельный вопрос.

"Учитывая, что в течение конца 2019-начала 2020 года переговоры с МВФ проходили в крайне тяжелой обстановке и на выделение нового кредита повлияло политическое решение не допустить в Украине суверенный дефолт, можно предположить, что Фонд заложил ряд не публичных требований, – отмечает эксперт. – Например, пересмотр в 2021 году закона о рынке земли и полную приватизацию государственных банков, а не только одного "Ощадбанка". От этого, возможно, зависит получение следующих траншей".

Что касается их выполнимости, то это, по мнению Оксаны Чепижко, вопрос политического выбора нынешней власти – хочет она быть формальной или реальной?

"Ведь 100% выполнение условий МВФ превратит нашу текущую власть в некое подобие английской королевы, которая царствует, но не властвует, – поясняет эксперт. – Между тем, уже осенью должны состояться местные выборы. И такие меры как повышение тарифов и снижение социальных расходов могут серьезно повлиять на результат "Слуги народа" и рейтинги президента. Тем более, что сам МВФ в своём пресс-релизе отмечает, что даже выделение транша не гарантирует макроэкономической стабильности в стране до конца 2020 года".

Сотрудничество Украины и МВФ: ключевые моменты

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития кандидат философских наук Юрий Подорожний напоминает, что согласно подписанному меморандуму о сотрудничестве с МВФ, Украина сразу получит транш в размере 2,1 млрд долларов. А полное выполнение обязательств позволит получить в общем 5 млрд долларов кредита в течение следующих полтора года.

"Топовая в мире тема коронавируса не обошла и меморандум, а потому кредит представлен как помощь миру в борьбе с коронавирусом. И первый транш идет в госбюджет именно как такая поддержка, – отмечает Юрий Подорожний. – Ведь на выплату по нашим обязательствам и потраченным средствам в прошлые периоды в госбюджете-2020 было предусмотрено 40% всех расходов. Поэтому кредит, действительно, стал значительной поддержкой для нашей экономики и нивелировал возможность дефолта, вероятность которого всё сильнее маячила на горизонте. Но во время карантинных мероприятий значительно упали доходы, при том, что расходы не уменьшились. А это означает, что Украина в очередной раз получила средства на проедание, которые не решают ключевых задач украинской экономики".

В меморандуме, по мнению политтехнолога, следует выделить два ключевых вопроса – это "антиколомойский закон" и изменения на газовом рынке.

"С газом всё понятно – нас ждет очередное повышение цен, – предупреждает Юрий Подорожний. – Трудно даже себе представить, сколько будет стоить тепло для простого украинца зимой. Кстати, эти повышения будут продолжаться в течение всей программы, то есть – следующие полтора года. МВФ свято убежден, что украинцы платят за коммунальные услуги заниженные, а потому несправедливые цены. Однако меморандум не дает ответа на ключевой вопрос: как выжить простому украинцу после увеличения стоимости коммунальных услуг, которые правительство упорно называло снижением?"

Реформированию банковского сектора было посвящено больше всего внимания в меморандуме, подчеркивает эксперт.

"Соглашение закрепляет независимость банковской системы, а по факту – ее зависимость от международных институтов, – говорит Юрий Подорожний. – И это касается как частных финансовых учреждений, так и государственного сектора. Становится очевидным, что происходят глобальные хищения в государственных банковских учреждениях под видом невозврата кредитов. Это покрывают НБУ (из своих резервов) и добросовестные плательщики, которым приходится платить заоблачные проценты".

Оценивая в целом направленность кредитования и требований МВФ, эксперт приводит пример из сказки о Буратино, когда врач ставил диагноз сказочному персонажу словами: "Пациент скорее мертв, чем жив".

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько средств от МВФ Украина получит до конца текущего года.

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