kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 17.06.2020

BTC/USD

9481.11

ETH/USD

234.24

LTC/USD

44.50

НБУ 17.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Стало известно, какой размер средней пенсии в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, какой размер средней пенсии в Украине

В Минсоцполитики рассказали о результатах введения трехмерной программы повышения пенсий

сегодня, 16:39
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, какой размер средней пенсии в Украине

Размер средней пенсии в Украине вырос до 3400 грн. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в официальном Telegram-канале.

Так, по итогам 100 дней работы правительства, министр социальной политики Марина Лазебная определила основное достижение – внедрение трехмерной программы повышения пенсий. В частности, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров, старше 80 лет, получили ежемесячное повышение к пенсии в размере 500 грн. Кроме того, парламент принял закон, который предусматривает новую надбавку на уход одиноким пенсионерам старше 80 (помощь составит около 700 грн).

Также сообщается, что 10,6 млн пенсионеров и получателей соцпомощи, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. грн, получили единовременную денежную помощь – по 1 тыс. грн. А также 8,4 млн пенсионеров в мае проиндексировали на 11% пенсии: средний размер повышения – 260 грн.

Как сообщалось ранее, уже к 2021 году в Украине планируют ввести новые модели пенсионного обеспечения. Параллельно введут две системы: накопительную и для льготных категорий граждан.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/MinSocUA/311
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!