Стало известно, какой размер средней пенсии в Украине

Размер средней пенсии в Украине вырос до 3400 грн. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины в официальном Telegram-канале.

Так, по итогам 100 дней работы правительства, министр социальной политики Марина Лазебная определила основное достижение – внедрение трехмерной программы повышения пенсий. В частности, с 1 апреля 1,5 млн пенсионеров, старше 80 лет, получили ежемесячное повышение к пенсии в размере 500 грн. Кроме того, парламент принял закон, который предусматривает новую надбавку на уход одиноким пенсионерам старше 80 (помощь составит около 700 грн).

Также сообщается, что 10,6 млн пенсионеров и получателей соцпомощи, размер пенсий и выплат которым не превышал 5 тыс. грн, получили единовременную денежную помощь – по 1 тыс. грн. А также 8,4 млн пенсионеров в мае проиндексировали на 11% пенсии: средний размер повышения – 260 грн.

Как сообщалось ранее, уже к 2021 году в Украине планируют ввести новые модели пенсионного обеспечения. Параллельно введут две системы: накопительную и для льготных категорий граждан.

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