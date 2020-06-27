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Главная Новости Бизнес экономика Стало известно, когда и на сколько повысят минимальную зарплату в Украине
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Стало известно, когда и на сколько повысят минимальную зарплату в Украине

У Зеленского сообщили график повышения минимальной зарплаты в Украине в этом и следующем годах

сегодня, 21:44
Автор:

Таисия Ерохина
Стало известно, когда и на сколько повысят минимальную зарплату в Украине

В Украине в этом году повысят размер минимальной заработной платы почти на 300 грн – до 5 тысяч грн. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно предварительному графику, минимальную заработную плату будут повышать осенью и дважды в будущем году. Так, с 1 сентября этого года "минималка" вырастет до 5 тысяч грн. Затем с 1 января 2021 года ее повысят до 6 тысяч грн и с 1 июля – до 6,5 тысяч грн.

Как отметил президент Владимир Зеленский, повышение зарплаты реально реализовать за год.

"Украинцы заслуживают достойной зарплаты. Знаю, это нелегко – взять и повысить. Однако мы не искали легких решений", – отметил гарант.

Добавим, что сейчас размер минимальной зарплаты в Украине составляет 4723 грн.

Напомним, с 1 сентября всем медицинским работникам в Украине планируют повысить заработную плату на 25, 50 и 70% - в зависимости от категории сотрудников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава партии "Голос" Кира Рудик рассказала, на какие деньги живет, ведь заработной платы нардепа – 35 тыс. грн – ей не хватает.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/na-vikonannya-zavdannya-prezidenta-uryad-viznachiv-grafik-pi-61929
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