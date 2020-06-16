kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.06.2020

BTC/USD

9517.52

ETH/USD

234.06

LTC/USD

43.85

НБУ 16.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика Штрафовать украинцев за просрочку платежей во время карантина не будут
commentss НОВОСТИ Все новости

Штрафовать украинцев за просрочку платежей во время карантина не будут

Нардепы запретили банкам использовать штрафные санкции во время карантина

сегодня, 11:52
Автор:

Сергей Медведев
Штрафовать украинцев за просрочку платежей во время карантина не будут

Штрафы за просрочку платежей во время карантина украинцам платить не придется. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №3297, который парламентарии приняли во втором чтении.

В поддержку документа отдали свои голоса 344 депутата Верховной Рады. В первом чтении документ набрал 278 парламентских голосов.

В частности, закон  запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина. Нельзя штрафовать украинцев и после отмены карантинных ограничений — запрет будет действовать еще месяц. Для того, чтобы запрет начал действовать, нардепы внесли необходимые изменения в Хозяйственный кодекс. Согласно нововведениям,  в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабмином, и / или в тридцатидневный период после дня завершения действия такого карантина, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за такую ​​просрочку.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские водители теперь могут оплачивать штрафы с помощью мобильного приложения. Его разработали вместе с Министерством внутренних дел создатели сервиса Штрафы UA, о чем сообщили на своей странице в Facebook.  В приложении можно проверить, нет ли за водителем каких-либо нарушений ПДД и должен ли он оплатить какой-либо штраф. Это, кстати, можно сделать в один клик, - обещают разработчики сервиса. Для этого водителю  понадобится лишь ввести номер водительского удостоверения, либо же ИНН. Также штраф за нарушение правил дорожного движения можно оплатить, зная серию и номер штрафа. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/bankam-zapretili-vzimat-neustoyku-prosrochku-1592295730.html
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!