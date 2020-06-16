Штрафовать украинцев за просрочку платежей во время карантина не будут

Штрафы за просрочку платежей во время карантина украинцам платить не придется. Соответствующие нормы содержатся в законопроекте №3297, который парламентарии приняли во втором чтении.

В поддержку документа отдали свои голоса 344 депутата Верховной Рады. В первом чтении документ набрал 278 парламентских голосов.

В частности, закон запрещает банкам взимать неустойку, пеню за просрочку платежей во время карантина. Нельзя штрафовать украинцев и после отмены карантинных ограничений — запрет будет действовать еще месяц. Для того, чтобы запрет начал действовать, нардепы внесли необходимые изменения в Хозяйственный кодекс. Согласно нововведениям, в случае просрочки заемщиком в период действия карантина, установленного Кабмином, и / или в тридцатидневный период после дня завершения действия такого карантина, заемщик освобождается от обязанностей уплатить в пользу кредитодателя (заимодавца) неустойку, штраф, пеню за такую ​​просрочку.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские водители теперь могут оплачивать штрафы с помощью мобильного приложения. Его разработали вместе с Министерством внутренних дел создатели сервиса Штрафы UA, о чем сообщили на своей странице в Facebook. В приложении можно проверить, нет ли за водителем каких-либо нарушений ПДД и должен ли он оплатить какой-либо штраф. Это, кстати, можно сделать в один клик, - обещают разработчики сервиса. Для этого водителю понадобится лишь ввести номер водительского удостоверения, либо же ИНН. Также штраф за нарушение правил дорожного движения можно оплатить, зная серию и номер штрафа.

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