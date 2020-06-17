Tesla вскоре может открыть еще один завод в США

В ноябре Tesla начала поставлять автомобили, построенные на ее втором сборочном заводе в Шанхае. Еще один завод строится в Германии, а в течение ближайших нескольких недель компания может объявить еще об одном заводе, который будет заниматься сборкой автомобилей в США. Об этом пишет CNN.



Власти округа Трэвис, в штате Техас, правительство которого включает в себя город Остин, вчера обсудили пакет стимулов для производителя электромобилей.

В апреле генеральный директор Tesla Илон Маск сказал, что он рассчитывает объявить о запуске нового завода в США до конца июля, а может и раньше. На вопрос инвесторов, сколько сборочных заводов он рассчитывает запустить в течение пяти лет, он ответил, что больше, чем есть на сегодняшний день.

Компания Tesla нуждается в большем количестве производственных мощностей. Его главный завод во Фримонте, в Калифорнии, превысил мощность, причем многие из автомобилей были построены во временных сооружениях.

Поскольку компания начинает наращивать объемы производства модели Y, а также пикапа Cybertruck, который должен быть запущен в производство в 2021 году, ему требуется больше мощностей. Жители США все больше переходят от седанов к покупке внедорожников, поэтому модель Y станет ключевым автомобилем для Tesla. Маск сказал, что он должен стать бестселлером компании, ориентируясь на продажи, которые могли бы сделать его самым продаваемым внедорожником любого вида, бензиновым или электрическим, на рынке США.

В марте Маск сказал, что новый завод в США будет расположен где-то в центре страны, чтобы лучше обслуживать рынок восточного побережья.

Где именно будут располагаться новые заводы Tesla зависит от того, какие налоговые льготы и другие "плюшки предложат власти того или иного штата компании Tesla. Судя по опыту, это должны быть очень выгодные условия.

Ранее "Комментарии" писали, что Tesla вновь подешевела. О снижении капитализации говорят биржевые котировки. Несмотря на то, что акции компании ранее, 10 июня, превысили стоимость в тысячу долларов, ажиотаж снизился, и теперь акции торгуются в окне 935 долларов

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