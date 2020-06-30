Услуги риелторов в Украине могут стать обязательными: кто выиграет в случае принятия законопроекта

В парламент Украины подали законопроект №3618 о регуляции риелторских услуг. Опрошенные изданием "Комментарии" эксперты оценили его довольно критично.



Законопроект об услугах риелторов не обсуждался с экспертами

Руководитель Комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Украины (АСНУ) Эдуард Бразас подчеркивает, что с экспертами рынка документ не обсуждался и не согласовывался. АСНУ выступила с критикой документа, подчеркнув, что некоторые предложения несут коррупциогенные риски, а также нарушают антимонопольное законодательство, и в своем большинстве нарушают права и интересы субъектов рынка предоставления риелтерских услуг.

"Я полностью поддерживаю и подтверждаю позицию АСНУ. Добавлю кое-что и от себя, – говорит Эдуард Бразас. –Условно этот законопроект можно разделить на две части. Первая – это первые пять разделов законопроекта. Тут идет речь непосредственно о регулировании риелторской деятельности".

Этот вопрос, по словам эксперта, два года обсуждался рабочей группой при Фонде госимущества Украины, с привлечением крупнейших риелторских организаций.

"В данный момент согласованный проект находится в Министерстве экономики. Зачем было нужно "изобретать" что-то новое, несогласованное и с коррупционными рисками – не совсем понятно, – подчеркивает Эдуард Бразас. – Передача вопроса сертифицирования риелторов и введения их реестра в частную "общественную организацию" без участия государства – очень спорный вопрос. Как и обязательное членство в ней (с уплатой взносов, естественно) всех риелторов. А наделение ее функциями следствия и суда с невозможностью обжаловать "приговор" – прямое нарушение действующего законодательства".

Но самое интересное, отмечает эксперт, скрыто в Разделе VI.

"Создание некой частной "базы объектов", которая не создает никакой дополнительной ценности, но без идентификатора из которой ни один гражданин Украины не сможет распоряжаться своим имуществом – это коррупционный налог в чистом виде! – уверен Эдуард Бразас. – И как гражданин, и как специалист я категорически против таких схем и навязывания "услуги". Поэтому вместе с АСНУ я категорически против этого законопроекта".

Законопроект о риелторских услугах: кто получит выгоду

Эксперт по недвижимости Михаил Артюхов критикует законопроект №3618, который создавался без обсуждения с ключевыми ассоциациями и союзами специалистов по недвижимости – АСНУ, ССНУ (Союз специалистов недвижимости Украины).

"В случае принятия этого законопроекта, основную выгоду получит узкая группа лиц, создающая для себя "рентный бизнес" от перераспределения денежных потоков, – подчеркивает Михаил Артюхов. – Это не первая попытка создания правил на рынке брокерских услуг по недвижимости. Но, пожалуй, самая неудачная из всех".

Эксперт уверен, что решить задачу регулирования работы риелторов получится только эволюционным путем.

"В идеале – ассоциация, опирающаяся на лучшие деловые практики ведущих брокеров и агентов по недвижимости, подает как порядочный лоббист в профильные комитеты Верховной Рады многократно отшлифованный законопроект, который опирается на Кодекс этики и Стандарты деятельности. А "спускать к исполнению" документ, без обсуждения с ассоциацией, – немудро и самонадеянно", – считает Михаил Артюхов.

Риелторы в Украине и новые возможности для наполнения бюджета

Политический эксперт Светлана Кушнир подчеркивает, что законопроект, призванный навести порядок на рынке недвижимости, как и практически всё у "слуг народа", больше похож на драконовскую систему взыскания мзды.

"Рынок недвижимости в Украине (и продажа, и аренда) регулируется определенными законами, но не досконально, – отмечает политэксперт. – Предпринимательская деятельность от сдачи квартир в Украине оформлена от силы у 10% владельцев жилья. То есть, у нас многие владельцы жилья нелегально сдают его в аренду... И в этом смысле можно понять желание властей как-то вывести данный бизнес из тени. И было бы понятно, если бы данный законопроект в своей основе содержал фундаментальные защиту прав и съемщиков жилья, и владельцев недвижимости, и посредников. Ведь нередки случаи мошеннического способа ведения деловой активности на этом рынке… Но, как у нас часто бывает, государство и государевы слуги решили сделать иные акценты".

По мнению Светланы Кушнир, нардепы увидели возможность наполнения бюджета. И именно это, похоже, поставили во главу угла. Ну и возможность по ходу дела заработать на схемах.

"Лицензирование, выдача каких-то свидетельств, обучение – неплохие и где-то нужные вещи. Но когда доходит до исполнения – оно у нас традиционно хромает. А коррупционные риски растут, – поясняет эксперт. – Предлагается убрать целый пласт юридического сопровождения сделок по недвижимости. Тем самым нарушая права людей, которые работали на этом рынке давно. Если всё, как предлагается, делать только через брокеров – это введение прокладок на законодательном уровне. А прокладки берут за свои "услуги" деньги. И оплата этих "услуг" на ровном месте ляжет бременем на карман или владельца недвижимости, или того кто ее приобретает, арендует. Составители законопроекта не учли и этого, ни того, как их предложение воспримет общество".

Светлана Кушнир считает, что если закон примут в таком виде, он будет дискриминационным. Фактически, создаст неравные условия для участников рынка недвижимости.

"К тому же, – продолжает эксперт, – такие инициативы ударят по и так идущим вниз рейтингам партии власти. Вряд ли люди, которые сдают в аренду квартиру, обрадуются, что им придется делать это в будущем с учетом брокерских услуг. Не будут рады закону и люди, которые продают, покупают, отчуждают недвижимость. Потому что им "светят" дополнительные расходы. Ну, а выгодополучателями станут те, кто пытается перекроить рынок в свою пользу. Можно провести аналогию с "площадками Яценко", которые во время регистрации сделок приносили миллионные доходы людям, сумевшим протащить эту схему. Ну, а те, кто продвигает обязательные брокерские услуги, тоже будут снимать свои сливки. И те могут исчисляться миллионами, а то и миллиардами".

Эксперт уверена, что данный законопроект вызовет массовое неприятие у украинцев.

"Не от хорошей жизни многие украинцы учатся выкручиваться без помощи государства, зарабатывать, пусть даже и нелегально, не оплачивая налоги, – подчеркивает Светлана Кушнир. – И они точно не будут рады перспективе отдать государству еще больше. Тем более, на фоне тотального обнищания населения, потери работы многими, не действующего правила, что закон один для всех".

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", каким образом пандемия, карантин и кризис могут отразиться на строительной отрасли в Украине.

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