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Главная Новости Бизнес экономика В ФГИ определились с датой приватизации «Центрэнерго»
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В ФГИ определились с датой приватизации «Центрэнерго»

В ФГИ говорят, что «Центрэнерго» нужно приватизировать как можно скорее, чтобы ни у кого не возникло корыстного желания управлять госактивом

сегодня, 12:34
Автор:

Татьяна Веремеева
В ФГИ определились с датой приватизации «Центрэнерго»

Фонд государственного имущества (ФГИ) заявил о планах провести приватизацию ПАО "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года. Об этом со ссылкой на слова главы ФГИ Дмитрия Сенниченко, пишет "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что Сенниченко уже подписал указ о создании конкурсной комиссии для определения советника по приватизации "Центрэнерго". Перед продажей планируют провести тщательную подготовку предприятия.

Глава ФГИ обращает внимание на то, что компания не первый год время от времени появляется в коррупционных скандалах. "Чтобы ни у кого не возникало желания управлять этим предприятием, его необходимо быстро продвигать на приватизацию", – отметил Сенниченко.

Напомним, украинские журналисты провели расследование, выявив угольные схемы Коломойского, который через лояльный менеджмент в "Центрэнерго" закупал российский уголь. В то время как украинское "черное золото" лежало на складах, а наши шахтеры сидели без зарплаты. Эксперты проанализировали игры на энергорынке для сайта "Комментарии".


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