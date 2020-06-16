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Главная Новости Бизнес экономика В Минэкономики огорчены снижением уровня инфляции
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В Минэкономики огорчены снижением уровня инфляции

Согласно макропрогнозам, для роста экономики уровень инфляции необходим 11%, а темпы замедлились до 1,6%

сегодня, 16:47
Автор:

Екатерина Белоброва
В Минэкономики огорчены снижением уровня инфляции

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что в Украине снижен уровень инфляции до 1,6%, при том, что по  макроэкономическим прогнозам необходимо 11%, а значит, ситуация в этом смысле катастрофическая. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

Так, Петрашко отметил, что правительство сейчас думает над путями, которыми можно стимулировать экономику страны.

"Сборный макропрогноз, который стал основой для бюджета предусматривает инфляцию на уровне 11%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцию. Инфляция в 1,6%. Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности.  А поскольку Украина не находится в евро или американской зонах - это депрессия не только по заработной плате, но и относительно торговых балансов. Мы сейчас думаем над путями, которыми можно стимулировать экономику", - заявил министр.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало экономических темпов уже во втором полугодии текущего года.

"Консенсусный прогноз МВФ и Минфина составляет - 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики"ый прогноз МВФ и Минфина составляет - 4,8% падения ВВП в этом году. По сравнению с +3,7 разница действительно 8,5%. Но уже со второго полугодия предполагается постепенный рост экономики", - заключил глава правительства.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/ministr-ekonomiki-pozhalovalsya-nizkuyu-inflyatsiyu-1592310464.html
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