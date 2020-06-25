В МВФ предупредили о новых рисках для экономики на фоне роста заболеваемости коронавирусом

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Татьяна Веремеева
Рынки акций и других рискованных активов могут в очередной раз обновить
антирекорды, если пандемия коронавируса вновь станет активно распространяться,
а также в случае возобновления карантинных ограничений и роста торговой
напряженности. Об этом сообщили специалисты Международного валютного фонда
(МВФ).
Фондовые рынки рекордно снизились в короткие сроки в начале этого года на
фоне пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений. Но в
целом акции заметно выросли с марта, когда они достигли самого низкого уровня в
истории. Индекс S&P, который упал на 34% всего за 23 торговых дня, получил поддержку со
стороны Центрального банка и теперь составляет примерно 10% от своего
рекордного максимума.
В то же время, спустя день после публикации новых экономических прогнозов
МВФ на 2020 год, рынки были вновь скорректированы. Вероятно, это произошло
из-за вероятной второй волны. Расширение глобальных социальных волнений в ответ
на рост экономического неравенства также может нанести ущерб настроениям
инвесторов, заявил МВФ.
"Мы беспокоимся о проблемах в экономике, которые означают, что кризис может
длиться дольше, чем ожидалось, и быть глубже, чем ожидалось ранее", – отметил директор
департамента денежно-кредитной политики и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. –
Новые проблемы возникают из-за высокого уровня безработицы и потенциальной
неплатежеспособности. Их трудно обратить вспять".
Резкая коррекция цен на активы может привести к большому оттоку средств в
инвестиционные фонды, как это было замечено в начале года, возможно,
спровоцировав рост продаж активов, заявил Адриан.
Ранее "Комментарии" писали, что в то время как в МВФ считают, что Украина
вернется к докризисным цифрам не ранее 2024 года, украинские
экономисты уверены, что международные эксперты ткнули пальцем в небо.
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