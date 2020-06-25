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В МВФ предупредили о новых рисках для экономики на фоне роста заболеваемости коронавирусом

МВФ ожидает более серьезного падения экономики, чем прогнозировали в Фонде ранее

сегодня, 22:35
Автор:

Татьяна Веремеева
В МВФ предупредили о новых рисках для экономики на фоне роста заболеваемости коронавирусом

Рынки акций и других рискованных активов могут в очередной раз обновить антирекорды, если пандемия коронавируса вновь станет активно распространяться, а также в случае возобновления карантинных ограничений и роста торговой напряженности. Об этом сообщили специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

Фондовые рынки рекордно снизились в короткие сроки в начале этого года на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных ограничений. Но в целом акции заметно выросли с марта, когда они достигли самого низкого уровня в истории. Индекс S&P, который упал на 34% всего за 23 торговых дня, получил поддержку со стороны Центрального банка и теперь составляет примерно 10% от своего рекордного максимума.

В то же время, спустя день после публикации новых экономических прогнозов МВФ на 2020 год, рынки были вновь скорректированы. Вероятно, это произошло из-за вероятной второй волны. Расширение глобальных социальных волнений в ответ на рост экономического неравенства также может нанести ущерб настроениям инвесторов, заявил МВФ.

"Мы беспокоимся о проблемах в экономике, которые означают, что кризис может длиться дольше, чем ожидалось, и быть глубже, чем ожидалось ранее", – отметил директор департамента денежно-кредитной политики и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан. – Новые проблемы возникают из-за высокого уровня безработицы и потенциальной неплатежеспособности. Их трудно обратить вспять".

Резкая коррекция цен на активы может привести к большому оттоку средств в инвестиционные фонды, как это было замечено в начале года, возможно, спровоцировав рост продаж активов, заявил Адриан.

Ранее "Комментарии" писали, что в то время как в МВФ считают, что Украина вернется к докризисным цифрам не ранее 2024 года, украинские экономисты уверены, что международные эксперты ткнули пальцем в небо.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-imf-stability/imf-warns-markets-at-risk-of-correction-after-run-up-idUSKBN23W1ZJ?il=0
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