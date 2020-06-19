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Главная Новости Бизнес экономика В «Нафтогазе» планируют рекордно нарастить объемы газа в ПХГ
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В «Нафтогазе» планируют рекордно нарастить объемы газа в ПХГ

Объемы газа в украинских ПХГ планируют нарастить за счет иностранных копаний

сегодня, 05:45
Автор:

Татьяна Веремеева
В «Нафтогазе» планируют рекордно нарастить объемы газа в ПХГ

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) нашей страны в июне нынешнего года приблизились к отметке в 19 млрд куб. м. Руководитель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что до конца сезона в ПХГ планируют закачать рекордные для нашей страны объемы газа, пишет "Интерфакс-Украина".

По словам Коболева, Украина сейчас активно работает над тем, чтобы иностранные компании закачивали как можно больше газа для хранения в наших ПХГ.

Ранее "Комментарии" писали, что ПАО "Укртрансгаз" сообщило, что завершает погашение долгов, которые накопились перед участниками рынка до отделения Оператора ГТС 1 января нынешнего года. У "Укртрансгаза" были долги за газ, который был закуплен на производственно-технологические расходы, а также для обеспечения балансировки газа до 31 декабря 2019 года, перед всеми поставщиками, кроме НАК "Нафтогаз Украины". В начале 2020 года общая задолженность за природный газ составляла около 14 млрд грн.

Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростить правила перехода к другому поставщику газа. С 1 июля украинцы смогут свободно его выбирать.

Суть нововведения состоит в том, что с 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика. Как уверят глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев это можно будет сделать едва ли не в "один клик".


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Источник: https://interfax.com.ua/news/economic/669675.html
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