В «Нафтогазе» планируют рекордно нарастить объемы газа в ПХГ

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) нашей страны в июне нынешнего года приблизились к отметке в 19 млрд куб. м. Руководитель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев заявил, что до конца сезона в ПХГ планируют закачать рекордные для нашей страны объемы газа, пишет "Интерфакс-Украина".



По словам Коболева, Украина сейчас активно работает над тем, чтобы иностранные компании закачивали как можно больше газа для хранения в наших ПХГ.

Ранее "Комментарии" писали, что ПАО "Укртрансгаз" сообщило, что завершает погашение долгов, которые накопились перед участниками рынка до отделения Оператора ГТС 1 января нынешнего года. У "Укртрансгаза" были долги за газ, который был закуплен на производственно-технологические расходы, а также для обеспечения балансировки газа до 31 декабря 2019 года, перед всеми поставщиками, кроме НАК "Нафтогаз Украины". В начале 2020 года общая задолженность за природный газ составляла около 14 млрд грн.

Напомним, эксперты оценили для издания "Комментарии" решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг (НКРЭКУ) упростить правила перехода к другому поставщику газа. С 1 июля украинцы смогут свободно его выбирать.

Суть нововведения состоит в том, что с 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика. Как уверят глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев это можно будет сделать едва ли не в "один клик".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!