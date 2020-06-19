В «Нафтогазе» планируют рекордно нарастить объемы газа в ПХГ

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Татьяна Веремеева
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) нашей страны в июне нынешнего года
приблизились к отметке в 19 млрд куб. м. Руководитель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей
Коболев заявил, что до конца сезона в ПХГ планируют закачать рекордные для
нашей страны объемы газа, пишет "Интерфакс-Украина".
По словам Коболева, Украина сейчас активно работает над тем, чтобы
иностранные компании закачивали как можно больше газа для хранения в наших ПХГ.
Ранее "Комментарии" писали, что ПАО "Укртрансгаз" сообщило, что завершает погашение
долгов, которые накопились перед участниками рынка до отделения Оператора
ГТС 1 января нынешнего года. У "Укртрансгаза" были долги за газ, который был
закуплен на производственно-технологические расходы, а также для обеспечения
балансировки газа до 31 декабря 2019 года, перед всеми поставщиками, кроме НАК "Нафтогаз
Украины". В начале 2020 года общая задолженность за природный газ составляла
около 14 млрд грн.
Напомним, эксперты
оценили для издания "Комментарии" решение Национальной комиссии,
осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг
(НКРЭКУ) упростить правила перехода к другому поставщику газа. С 1 июля украинцы
смогут свободно его выбирать.
Суть нововведения состоит в том, что с 1 июля украинцы смогут свободно
выбирать поставщика. Как уверят глава компании НАК "Нафтогаз Украины" Андрей
Коболев это можно будет сделать едва ли не в "один клик".
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