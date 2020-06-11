В НБУ анонсировали масштабную проверку банков

Нацбанк Украины намерен провести проверку качества активов банков после преодоления кризиса, которая предоставит полную информацию о размере дефицита капитала. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на меморандум правительства Международному валютному фонду (МВФ).

Согласно ему, также будут приняты меры надзора в отношении банков с недостаточной капитализацией, которые не выполнят уже разработанные ими планы восстановления коэффициентов достаточности капитала.

Кроме того, после преодоления кризиса и возвращения экономики на путь устойчивого роста планируется восстановление усилий по приведению норм капитала банков в соответствие с международными стандартами.

В документе также отмечается, что Украина намерена до конца октября 2020 года утвердить поправки в закон о банковской деятельности, разработанные совместно с представителями МВФ и Всемирного банка (ВБ), с целью устранения пробелов в корпоративном управлении банков с Базельским конвенцией 2015 года.

Поправками также планируется внедрить буфера сохранения капитала и доработать положения о новой структуре капитала в соответствии с Базельским стандартам.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об учетной ставке от Нацбанка в 6%.Доктор экономических наук, генеральный директор группы компаний Advanter Group Андрей Длигач подчеркивает, что подобное решение регулятора превысило ожидания.

"Аналитические группы думали, что снизит до 7%. Но НБУ, очевидно, исходит из стратегии таргетирования инфляции, – отмечает эксперт. – С начал год мы имеем инфляцию всего в 1,7%. Учитывая это НБУ мог бы снижать учетную ставки и до 5%. Но не пошел на это… Напомню, что Украина вот-вот получит первый транш в рамках новой программы с МВФ (2,1 млрд долларов), а также еще 500 млн долл от Мирового банка. Даже этих сумм хватает, чтобы закрыть потребность в ресурсах для поддержания макрофинансовой стабильности до конца года. И НБУ очевидно спрогнозировал, что ни инфляции, ни девальвации, ни проблем с ликвидностью в стране не ожидается. Потому и пошел на снижение учетной ставки".

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