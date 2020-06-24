В НБУ рассказали, когда ожидаются самые низкие проценты по кредитам в Украине

В Украине в конце текущего года проценты по кредитам могут быть рекордно снижены. Об этом заявила первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время отчета о финансовой стабильности.

Так, при условии сохранения макроэкономической стабильности, Нацбанк ожидает к концу 2020 года самые низкие в истории страны процентные ставки по кредитам.

"После снижения учетной ставки мы видим, как большинство банков снижает процентные ставки по депозитам. И уже есть одноцифровые ставки по депозитам, - сообщила Рожкова. – Конечно, это в перспективе приведет к снижению стоимости кредитных ресурсов".

В Нацбанке считают, что этому поспособствовали замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и в работе банков.

"Если сохранится макроэкономическая стабильность, а права кредиторов будут обеспечены и усилены, то мы до конца года ожидаем увидеть самые низкие в истории Украины процентные ставки по кредитам", - отметила заместитель главы НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины решил снизить учетную ставку до 6%. "Комментарии" выяснили, что несет для бизнеса рекордная "шестерка".

Как сообщалось, в Украине выдали первый кредит под 0%. Всего же "Доступные кредиты 5-7-9%" в Украине должны выдавать 19 банков.

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