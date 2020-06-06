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Главная Новости Бизнес экономика В Павлограде будут производить топливо для украинских ракетных комплексов
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В Павлограде будут производить топливо для украинских ракетных комплексов

Павлоградский химзавод также будет заниматься утилизацией ракетного топлива

сегодня, 13:13
Автор:

Татьяна Веремеева
В Павлограде будут производить топливо для украинских ракетных комплексов

Павлоградский химический завод будет производить топливо для ракетных комплексов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Сообщается, что несколько месяцев назад завод практически полностью прекратил работу и большинство его сотрудников остались без работы. Причиной стало сворачивания ряда программ. По словам главы ведомства Арсена Авакова, это произошло не квалифицированно, местные руководители и руководство в столице допустили ошибки.

Кабинет министров и СНБО приняли решение развернуть программы создания твердого топлива для украинских ракетных комплексов "Ольха", "Нептун" и других. Кроме того, отдельно Правительство выделило средства для утилизации ракетного топлива, чем также занимается этот завод.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина намерена запускать свои ракеты в космос, и выполнить план хотят до 2024 года. Интересно, что для освоения космоса Украине не потребуется космодром: для запуска ракет хотят применить метод воздушного старта, при котором во время запуска применяется самолет. По словам главы Госкосмоса, новые технологии позволяют использовать самолет вместо первой ступени ракеты, и что в Украине уже существуют наработки по наземному и воздушному стартам конкретно для легких и сверхлегких ракет. Они будут использовать такие самолеты, как Антонов и Ил-76. И уже в течение трех-четырех лет у Украины может появится национальный доступ к космосу.


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