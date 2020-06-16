kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.06.2020

BTC/USD

9540.25

ETH/USD

235.13

LTC/USD

43.79

НБУ 16.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес экономика В правительстве представили новый вариант земельной реформы
commentss НОВОСТИ Все новости

В правительстве представили новый вариант земельной реформы

Министерство экономразвития предложило новый, более подробный вариант изменений на рынке земли

сегодня, 15:44
Автор:

Сергей Медведев
В правительстве представили новый вариант земельной реформы

Внеочередное заседание Кабинета министров Украины рассмотрело предложения главы правительства по продолжению земельной реформы. В отличие от предыдущей версии, где предложенная программа состояла из шести слайдов, новый документ представлен на 85 страницах. 

В частности, Министерство экономического развития Украины предложило внести следующие коррективы:

Поэтапное введение рынка земель сельскохозяйственного назначения с конкурентными правилами игры на условиях, способствующих развитию аграрного производства и сельских территорий.

Внедрение системы мониторинга земельных отношений с публичным освещением информации о владельцах и землепользователях земельных участков, цен на сельскохозяйственные угодья в разрезе административных единиц.

Завершение инвентаризации земель государственной собственности.

Осуществление переноса в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, ограничениях (обременение) в их использовании, зарегистрированные до 1 января 2013 г. в Государственном реестре земель.

Передача земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность территориальных громад.

Введение новой унифицированной методики нормативной денежной оценки (НДО) земель в границах территорий территориальных громад.

Дерегуляция процедуры согласования документации по землеустройству и оценки земель, внедрение механизма консолидации земель сельскохозяйственного назначения.

Создание электронного реестра инженеров-землеустроителей и предоставление им полномочий по осуществлению государственной регистрации земельного участка.

Обеспечение функционирования национального геопортала геопространственных данных путем разработки и утверждения Порядка функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Внедрение прозрачного механизма реализации прав на земли государственной и коммунальной собственности на электронных торгах.

Определение механизмов возврата самозалесненных сельскохозяйственных угодий до состояния, пригодного для ведения товарного сельскохозяйственного производства, восстановление мелиоративных систем.

Создание законодательных условий для передачи мелиоративных систем в пользование сельскохозяйственных товаропроизводителям и создание объединений водопользователей.

Предотвращение теневой аренды земли путем внедрения прозрачного, единого для всех налогообложения на гектар.

Делегирование отдельных функций государства в сфере землепользования, контроля за использованием и охраной земель органам местного самоуправления.

Обеспечение эффективного механизма использования земель как кредитного ресурса для субъектов хозяйствования аграрного сектора.

Пресечение коррупционных механизмов теневой аренды земель государственных и коммунальных предприятий.

Что же касается иных реформ, то, как сообщал портал "Комментарии", в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина планирует продолжить внедрение медицинской реформы, а лекарства закупать централизованно через ProZorro. Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Stand-by для Украины.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://agropolit.com/spetsproekty/752-programa-diyalnosti-kabinetu-ministriv-denisa-shmigalya-sproba-2-analiz-polojen-z-rozvitku-agrosektoru
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!