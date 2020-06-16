В правительстве представили новый вариант земельной реформы

Внеочередное заседание Кабинета министров Украины рассмотрело предложения главы правительства по продолжению земельной реформы. В отличие от предыдущей версии, где предложенная программа состояла из шести слайдов, новый документ представлен на 85 страницах.

В частности, Министерство экономического развития Украины предложило внести следующие коррективы:

Поэтапное введение рынка земель сельскохозяйственного назначения с конкурентными правилами игры на условиях, способствующих развитию аграрного производства и сельских территорий.

Внедрение системы мониторинга земельных отношений с публичным освещением информации о владельцах и землепользователях земельных участков, цен на сельскохозяйственные угодья в разрезе административных единиц.

Завершение инвентаризации земель государственной собственности.

Осуществление переноса в Государственный земельный кадастр сведений о земельных участках, ограничениях (обременение) в их использовании, зарегистрированные до 1 января 2013 г. в Государственном реестре земель.

Передача земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности в коммунальную собственность территориальных громад.

Введение новой унифицированной методики нормативной денежной оценки (НДО) земель в границах территорий территориальных громад.

Дерегуляция процедуры согласования документации по землеустройству и оценки земель, внедрение механизма консолидации земель сельскохозяйственного назначения.

Создание электронного реестра инженеров-землеустроителей и предоставление им полномочий по осуществлению государственной регистрации земельного участка.

Обеспечение функционирования национального геопортала геопространственных данных путем разработки и утверждения Порядка функционирования национальной инфраструктуры геопространственных данных.

Внедрение прозрачного механизма реализации прав на земли государственной и коммунальной собственности на электронных торгах.

Определение механизмов возврата самозалесненных сельскохозяйственных угодий до состояния, пригодного для ведения товарного сельскохозяйственного производства, восстановление мелиоративных систем.

Создание законодательных условий для передачи мелиоративных систем в пользование сельскохозяйственных товаропроизводителям и создание объединений водопользователей.

Предотвращение теневой аренды земли путем внедрения прозрачного, единого для всех налогообложения на гектар.

Делегирование отдельных функций государства в сфере землепользования, контроля за использованием и охраной земель органам местного самоуправления.

Обеспечение эффективного механизма использования земель как кредитного ресурса для субъектов хозяйствования аграрного сектора.

Пресечение коррупционных механизмов теневой аренды земель государственных и коммунальных предприятий.

Что же касается иных реформ, то, как сообщал портал "Комментарии", в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом Украина планирует продолжить внедрение медицинской реформы, а лекарства закупать централизованно через ProZorro. Об этом говорится в Письме о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике по новой программе Stand-by для Украины.



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