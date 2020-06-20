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Главная Новости Бизнес экономика В СМИ появились подробности скандала с арестом активов частного инвестора и передачей имущества Ярославскому
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В СМИ появились подробности скандала с арестом активов частного инвестора и передачей имущества Ярославскому

Александр Ярославский якобы незаконно получил контроль над «КУА «Строительные проекты»

сегодня, 12:47
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В СМИ появились подробности скандала с арестом активов частного инвестора и передачей имущества Ярославскому

Бизнесмен Александр Ярославский получил контроль над активами, которые перед этим принадлежали частному инвестору. По данным издания "Апостроф", этому предшествовал ряд необоснованных решений суда и неоднозначных ходатайств полицейского.

Издание пишет, что созданная международной банковской группой в 2006 году "КУА "Строительные проекты" в феврале 2017 года выкупила у ООО "ИКК "Ин-Вест" недвижимость в Киеве и землю в Киевской области. Все договора были оформлены согласно закону, и компания все оплатила, что позже подтвердил и суд.

СМИ отмечает, что следователь ГУ Нацполиции в Киеве Шевчук в апреле 2018 года направил в Голосеевский районный суд столицы ходатайство об аресте 32 объектов. В перечне были и помещения "КУА "Строительные проекты". Поводом для ареста было производство от 2013 года, открытое по заявлению "Укрсиббанк" по делу о мошенничестве. Следователь утверждал, что имуществом владела корпорация "АИС", выступающая поручителем перед банком. В итоге имущество арестовали из-за связи "АИС" и "КУА", хотя вторые эту связь опровергли.

"Апостроф" пишет, что после этого активы "КУА" передали АРМА для назначения независимого управления. В итоге активы оказались в руках бизнесмена Александра Ярославского. Через некоторое время работа комплекса остановилась, автосалоны закрылись, что обернулось ущербом в 63,5 млн грн и митингом сотрудников компании под зданиями Кабмина и АРМА.

По информации СМИ, "КУА "Строительные проекты" обжаловало арест имущества в суде и 11 марта получило решение в свою пользу. Но уже 18 марта арест возобновили. 

В апреле Днепровский районный суд столицы вынес приговор в отношении экс-представителей "АИС" на основании договора со следствием. В решении суда появился пункт о компенсации для компании Александра Ярославского со стороны владельцев активов "АИС". К активам "КУА "Строительные проекты" и еще нескольких юридических лиц применили спецконфискацию.

"Апостроф" также сообщает, что 23 компании и "КУА "Строительные проекты" подали апелляцию, но Апелляционный суд отказался открывать производство, аргументировав решение тем, что "приговор по сделке о признании вины не подлежит обжалованию третьими лицами".

В КУА подали жалобу на решение апелляционной инстанции, "однако ранее принятые судами решения вызывают сомнения в справедливом исходе", считают журналисты.

Ранее "Комментарии" писали, что бизнесмен Александр Ярославский и его группа DCH смогут достроить аэропорт Днепра – государство подтвердило намерение внести свой вклад в реализацию проекта.


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Источник: https://apostrophe.ua/article/society/2020-06-09/invest-nyani-govorite-kak-gosudarstvo-pomogaet-otjimat-chestno-kuplennoe-investorami-imuschestvo/33224
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