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Главная Новости Бизнес экономика В Украине могут закрыть 350 железнодорожных станции
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В Украине могут закрыть 350 железнодорожных станции

Закрытие сотен станций железной дороги негативным образом отразится на отрасли в целом, - Веприцкий

сегодня, 12:56
Автор:

Сергей Медведев
В Украине могут закрыть 350 железнодорожных станции

Количество иностранцев в Набсовете "Укрзализныци" не соответствует интересам Украины. Такую мысль у себя на странице в Facebook высказал доктор юридических наук Роман Веприцкий.

В частности, юрист отмечает, что в Наблюдательном совете государственной компании УЗ из семи членов только два украинца. Важность же, по мнению автора, заключается в том, чтобы "Укрзализныця" управлялась украинцами, а не работала на убыток.

Одним из фактов, которые приводят к разрушению инфраструктуры Веприцкий считает инициативу иностранцев закрыть 350 "малоиспользуемых" железнодорожных станций, которая, фактически, создаст геноцид органов местной власти. Последствиями такого решения могут быть потеря рабочих мест, безработица, банкротство предприятий и сокращение поступлений в местные бюджеты.

В целом, Веприцкий поддал резкой критике  действия руководства УЗ, которые проходят без консультаций с профильными специалистами. По мнению юриста, продолжение подобной практики в управлении с привлечением иностранцев могут привести к дефолту отрасли.


Как сообщал портал "Комментарии", ранее Кабинет министров Украины вернул акционерную компанию "Укрзализныця" в сферу управления Мининфраструктуры. Соответствующее сообщение опубликовал на своей странице в Фейсбук министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Министр также заявил о разделении компании — в "Укрзализныце" выделят оператора инфраструктуры, грузовых и пассажирских перевозчиков. В будущем планируется вывод компании на IPO.


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