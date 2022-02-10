В Украине рекордно подорожало сало

В период с января по февраль 2022 года в Украине выросли цены на соленое и домашнее сало. Об этом сообщается на сайте Минфин.

В Украине подорожало сало. Фото из открытых источников

Как передает источник, в прошлом месяце килограмм домашнего сала в среднем стоил в украинских супермаркетах 152,97 гривен за килограмм. В феврале средняя цена на продукт составляет 165 гривен за килограмм. То есть, за месяц домашнее сало выросло в цене на 12 гривен.

Отмечается, что за последние пять лет это рекордно высокая цена. Рост цен на домашнее сало начался летом 2021 года. Начиная с июля ценник менялся с каждым месяцем и со 130 грн/кг стоимость выросла на 165 грн/кг.

Цены на домашнее сало в крупных супермаркетах Украины:

• Novus — 171,00 грн/кг

• Megamarket — 159,00 грн/кг



Также за последний месяц произошли изменения в цене на соленое сало. В январе его продавали в супермаркетах по 195,23 грн/кг. К февралю стоимость продукта увеличилась до 219 гривен. Таким образом, за этот период ценник изменился на почти на 24 гривны.

Однако ценник в 219 гривен не является рекордной. Самая высокая стоимость на соленое сало за последние пять лет была в декабре 2021 года. Тогда покупателям продукт обходился в 195,49 гривен за килограмм.

Резкий скачок цен произошел в октябре 2021 года. Тогда соленое сало за месяц подорожало со 145,16 грн/кг до 165,78 грн/кг. А уже в ноябре ценник вырос до 190 гривен за килограмм. С того момента с каждым месяцем стоимость немного растет.

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