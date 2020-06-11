В Укрпочте заявили о планах продать свой главный офис на Крещатике

Оператор почтовой связи "Укрпочта" выставит на продажу свой центральный офис, который находится в Киеве на улице Крещатик, 22. Об этом заявил генеральный директор акционерного общества Игорь Смелянский.



Руководитель компании отметил, что вероятно, по этому адресу останется операционный зал "Укрпочты". Остальную часть помещения хотят продать инвестору. Смелянский также сообщил, что предварительная стоимость здания составляет около 1 млрд грн.

Игорь Смелянский рассказал о причинах продажи. По его словам, здание нуждается в модернизации, которая, в свою очередь, слишком дорогая для компании – 95 млн грн.

Кроме офиса в центре Киева "Укрпочта" может продать главный сортировочный центр рядом с центральным железнодорожным вокзалом в столице. Вырученные средства хотят направить на новый сортировочный центр за пределами Киева.

Напомним, Верховная Рада поддержала сегодня за основу законопроект № 2788-д, который может позволить "Укрпочте" предоставлять банковские услуги. Эксперты оценили для издания "Комментарии" открывающиеся перспективы.

Отметим, что Национальный банк Украины (НБУ) выступает против принятия данного законопроекта. В свою очередь, гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский приводил контраргументы на опасения, высказанные представителями НБУ.

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