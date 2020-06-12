В Укртрансгазе сообщили, что рассчитались с долгами за газ

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Татьяна Веремеева
ПАО "Укртрансгаз" сообщило, что завершает погашение долгов, которые
накопились перед участниками рынка до отделения Оператора ГТС 1 января нынешнего
года.
Отмечается, что у "Укртрансгаза" были долги за газ, который был закуплен на
производственно-технологические расходы, а также для обеспечения балансировки
газа до 31 декабря 2019 года, перед всеми поставщиками, кроме НАК "Нафтогаз
Украины". В начале 2020 года общая задолженность за природный газ составляла
около 14 млрд грн.
В то же время, сейчас остается не погашенная задолженность перед НАК "Нафтогаз
Украины" на 10,3 млрд грн.
Компания также сообщает, что задолженность перед участниками рынка за положительные небалансы удалось снизить вполовину – на 500 млн грн. Непогашенными также остаются обязательства перед "Нафтогазом" и контрагентами.
Ранее "Комментарии" писали, что ПАО "Укртрансгаз" завершило тендер
на закупку запчастей к импортным газоперекачивающим агрегатам на сумму 4,19
млн евро. В сообщении указано, что новое оборудование планируется использовать
для ремонтов двигателей газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных
газопроводов "Союз" и "Уренгой – Помары – Ужгород".
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