В Укртрансгазе сообщили, что рассчитались с долгами за газ

ПАО "Укртрансгаз" сообщило, что завершает погашение долгов, которые накопились перед участниками рынка до отделения Оператора ГТС 1 января нынешнего года.



Отмечается, что у "Укртрансгаза" были долги за газ, который был закуплен на производственно-технологические расходы, а также для обеспечения балансировки газа до 31 декабря 2019 года, перед всеми поставщиками, кроме НАК "Нафтогаз Украины". В начале 2020 года общая задолженность за природный газ составляла около 14 млрд грн.

В то же время, сейчас остается не погашенная задолженность перед НАК "Нафтогаз Украины" на 10,3 млрд грн.

Компания также сообщает, что задолженность перед участниками рынка за положительные небалансы удалось снизить вполовину – на 500 млн грн. Непогашенными также остаются обязательства перед "Нафтогазом" и контрагентами.

Ранее "Комментарии" писали, что ПАО "Укртрансгаз" завершило тендер на закупку запчастей к импортным газоперекачивающим агрегатам на сумму 4,19 млн евро. В сообщении указано, что новое оборудование планируется использовать для ремонтов двигателей газоперекачивающих агрегатов на компрессорных станциях магистральных газопроводов "Союз" и "Уренгой – Помары – Ужгород".

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