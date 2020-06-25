Законопроект о локализации: что он предполагает и что может изменить в нашей стране

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о локализации, который якобы поможет поднять ВПП и создать более 60 тысяч новых рабочих мест. Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы данного предложения



Отметим, что законопроект выделяет четыре основные подотрасли машиностроения (ж/д транспорт, городской пассажирский транспорт, коммунальная техника и спецтехника, энергетическое машиностроение) для которых предлагает локализацию на уровне 25-40%. После вступления закона в силу, авторы прогнозируют в течение следующих 3-5 лет рост ВВП на 3,9% и создание более 62 тыс. новых рабочих мест.

Законопроект о локализации: минусы

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко относится к законопроекту скептически.

"Вопрос: кто станет определять уровень локализации, – отмечает он. – За взятку будут давать любую справку. Идете в Минфин, даете "на лапу" и получать справку, что локализация у вас на уровне, допустим, 40%. Хоть в действительности ничего подобного не будет. Это коррупционная схема".

В качестве примера Александр Охрименко приводит ситуацию с актуальной во время пандемии закупкой авто для скорой помощи.

"Согласно предлагаемому закону, мы должны где-то в Украине купить данные авто. Где? У нас их не производят. И в ближайшее время не собираются. Покупать надо в ЕС, Японии, США, – поясняет экономист. – Допустим, решили купить Японии. При этом начнем пояснять, что 40% запчастей должны быть украинскими. Они просто покрутят пальцем у виска… Да, часть запчастей делается в Украине. Но далеко не столько, сколько нужно. Не будет японская компания менять всю цепочку, чтобы подстроиться под наши новые реалии".

Куда правильнее, считает Александр Охрименко, было бы навести порядок в госзакупках. Проблема, по его мнению, не в локализации, а в том, что у нас завышенная цена на разного рода тендерах.

"Формируется какая-то новая кормовая база для коррупции и монополистов, – считает эксперт. – Хотите локализацию? Так развивайте производственную кооперацию!"

Законопроект о локализации: отражение мировых тенденций

Экономический эксперт, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский отмечает: "Это одна из немногих законодательных инициатив новой власти (в данном случае Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития), направленных именно на поддержу украинского производителя. Так что я ее приветствую".

Законопроект, по мнению эксперта, отображает мировые тенденции, которые усилились на фоне корона-кризиса. А именно – приоритет национального производителя, импортозамещение.

"Очень правильный законопроект с экономической, финансовой, социальной (повышение занятости) точки зрения, – уверен Виктор Скаршевский. – На госсзакупки на государственном и местном уровне ежегодно уходит порядка 700 млрд грн. И часто отдается приоритет импорту. Те же американские тепловозы, французские вертолеты и катера, польские трамваи. Вот для таких закупок и предназначен принцип локализации, который предлагают прописать в тендерной документации".

Суть в том, подчеркивает экономист, что если вы хотите купить за госсредства импортную продукцию, то от 25% до 40% стоимости этой продукции должно создаваться в Украине. Это плюс для наших предприятий, для привлечения инвестиций.

"К тому же, – поясняет Виктор Скаршевский, – включается мультипликционный эффект. Своеобразная цепочка: если я хочу, например, произвести вагоны, то должен купить колеса. А те, кто производит их и продает мне, должен приобрести металл для этого производства и т.д. Причем упор на всё отечественное. И это хорошо. Потому что у нас очень большая доля импорта в госзакупках".

Тогда как в тех же США, ЕС, упор делают на поддержку местных производителей, подчеркивает эксперт. Например, в США еще с 1933 года действует закон "Покупай американское".

"Вот и мы в Украине должны развивать национальное производство, – уверен Виктор Скаршевский. – Да, некоторые говорят о коррупционных рисках, в том числе о возможном завышении цен. Но если так мыслить, то вообще ничего не надо делать. Коррупционные риски всегда есть. А эффект от принятия этого закона (а я надеюсь, что он будет принят) окажет положительное воздействие на экономику Украины. Будет больше продукции производиться на наших предприятиях, больше отечественных мощностей задействуют в производстве и/или локализации импортного оборудования".

Законопроект о локализации: стимулирование внутреннего производства

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь уверяет, что к инициативам, которые стимулируют внутреннее производство, относится исключительно положительно. И эта, по его мнению, – из таких.

"Хочется посмотреть, как она сработает в реальном секторе, к каким результатам, в частности, повышению внутреннего валового продукта, она приведет. Это лучший показатель жизнеспособности и целесообразности любой инициативы", – подчеркивает Руслан Соболь.

По словам эксперта, не совсем понятно, почему упор сделан именно на машиностроение. Но в любом случае – это позитив.

"Какие бы отрасли мы сейчас не стимулировали для формирования внутреннего продукта – это всегда плюс, – считает глава Ассоциации малого и среднего бизнеса. – Думаю, что подобные инициативы должны быть всеобъемлющими. Любой товар, который производится на территории Украины, должен быть поддержан государством – и в компенсациях, и в налоговом секторе. Во всех отраслях, которые стимулируют производство продукта с надписью "Сделано в Украине". Ведь это и новые рабочие места, и рост платежеспособности населения – всё, что имеет прямое отношение к росту ВВП".

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине с 1 июля 2020 года начинает действовать программа "Доступное жилье под 10%", согласно которой жители нашей страны смогут получить ипотеку под 10% годовых, а точнее – под 9,99%.

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