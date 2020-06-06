Заработок в Instagram: соцсеть открыла новые возможности для создателей контента

Социальная сеть Instagram запускает две новые функции, благодаря которым инфлюенсеры (пользователи, у которых много подписчиков) смогут монетизировать свой контент прямо в соцсети. Об этом пишет Adsider.



Уже в ближайшее время Instagram запустит рекламу на IGTV. Теперь рекламные ролики длительностью до 15 секунд будут появляться перед видео в IGTV. Инфлюенсеры смогут получать до 55% дохода от такой рекламы.

Социальная сеть уже больше года тестировала запуск такой рекламы, но о том, как все будет работать, пока не известно. Рекламу в IGTV пока будут видеть только некоторые пользователи в США.

Также Instagram запускает возможность непосредственной поддержки аудитории. Так, во время онлайн эфиров в соцсети пользователи смогут покупать специальные значки. Плата за такие значки будет перечисляться блогерам. Стоимость такого значка будет составлять 0,99 долл., 1,99 долл. и 4,99 долл.

Кроме того, разработчики Instagram отмечают, что в период карантина просмотры стримов в соцсети выросли на 70%. Также Instagram запустил возможность создавать магазины прямо на платформе. Соцсеть заявила о планах расширить доступ к инструменту Brand Collabs Manager, чтобы инфлюенсеры могли находить больше партнеров.

Ранее "Комментарии" писали, что социальная сеть Instagram представила новую функцию под названием Guides, которая поможет создавать пошаговые инструкции. По мнению представителей компании, новая функция поможет сделать контент в социальной сети более удобным и структурированным.

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