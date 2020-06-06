kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 06.06.2020

BTC/USD

9667.10

ETH/USD

242.50

LTC/USD

46.99

НБУ 06.06.2020

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Число новых ФЛП приблизилось к докризисному периоду – Шмыгаль
commentss НОВОСТИ Все новости

Число новых ФЛП приблизилось к докризисному периоду – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, сколько новых ФЛП и предприятий были зарегистрированы в Украине на прошлой неделе

сегодня, 17:30
Автор:

Таисия Ерохина
Число новых ФЛП приблизилось к докризисному периоду – Шмыгаль

Количество новых ФЛП постепенно приближается к тому, которое была до коронакризиса в Украине. О такой положительной тенденции рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.

По словам главы Кабинета министров, антикризисные меры правительства дают первые результаты.

"Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль напомнил об обновлении программы кредитования "5-7-9%" - ставка рефинансирования будет снижена фактически до 0%. А также пообещал запуск программы "Новые деньги" для украинских предпринимателей, которая предоставит дешевые ресурсы тоже практически под 0%.

Отметим, что на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд грн.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ФЛП будут платить ЕСВ по новым правилам: Зеленский подписал закон. Так, ФЛП смогут не платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/157484272485451
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!