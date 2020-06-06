Число новых ФЛП приблизилось к докризисному периоду – Шмыгаль

Количество новых ФЛП постепенно приближается к тому, которое была до коронакризиса в Украине. О такой положительной тенденции рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль на своей странице в Facebook.

По словам главы Кабинета министров, антикризисные меры правительства дают первые результаты.

"Количество регистраций новых физических лиц-предпринимателей вернулась фактически к докризисному периоду. За прошедшую неделю было зарегистрировано более 5 тысяч новых ФЛП и почти тысяча новых предприятий", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль напомнил об обновлении программы кредитования "5-7-9%" - ставка рефинансирования будет снижена фактически до 0%. А также пообещал запуск программы "Новые деньги" для украинских предпринимателей, которая предоставит дешевые ресурсы тоже практически под 0%.

Отметим, что на различные программы кредитования бизнеса правительство закладывает примерно 10 млрд грн.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ФЛП будут платить ЕСВ по новым правилам: Зеленский подписал закон. Так, ФЛП смогут не платить минимальный размер ЕСВ за месяцы, в которых они не получили прибыли.

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