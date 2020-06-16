Дело ПриватБанка: почему НБУ отозвал иски к компаниям Коломойского

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал миллиардные иски к компаниям олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка. В Сети уже ходят разного рода конспирологические версии. Издание "Комментарии" попросило экспертов прояснить ситуацию.

"Можно увязать с решением Большой Палаты Верховного Суда о ненадлежащей юрисдикции в деле компаний Суркиса"

Юридический эксперт Борис Бабин подчеркивает, что сложно оценить стратегию участников сложных хозяйственных дел. Но отзывы исков НБУ, по его мнению, можно увязать с решением Большой Палаты Верховного Суда о ненадлежащей юрисдикции в деле компаний Суркиса по ПриватБанку.

"Напомню, что 15 июня это неожиданное для многих решение с перевесом в один голос отменило позицию суда двух инстанций в пользу компаний Суркисов, – отмечает Борис Бабин. – Речь о том, что БП ВС частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, которые отменяли решения НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами – и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн. Данного вердикта ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка. А также Хозяйственный суд Киева – в деле по иску Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка. Насколько известно, после получения текста решения Шестой апелляционный админсуд сможет разблокировать рассмотрение апелляции государства на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка".

"Действия НБУ являются вполне логичными"

Игорь Коломойский в прошлогоднем интервью подчеркивал, что его устроит любой вариант решения спора с государством Украина о национализации Приватбанка: или возврат банку или же финансовая компенсация за невозврат банку в сумме 2 млрд. долл. Об этом напоминает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.

"И принятие так называемого "антиколомойського" закона делает невозможным один из таких сценариев, а именно: возврат банка. Но не запрещает, а даже подтверждает, возможность финансовой компенсации бывшим собственникам обанкротившихся банков, – подчеркивает эксперт. – Эта норма касается не только олигарха Коломойского, а всех, кого коснулась тотальная зачистка банковской системы времен Порошенко".

Поэтому, отмечает Валерий Клочок, нельзя исключать, что такая норма (денежная компенсация) была предметом компромисса между Зеленским, Коломойским и МВФ. Ведь именно МВФ "настаивал", чтобы банк Коломойскому не возвращали.

"С принятием и подписанием закона, но даже и до этого, началось судебное очищение процесса финансового возмещения, – продолжает эксперт. – Нормы нового закона уже успешно применили в деле Суркисов – то самое частичное удовлетворение БП ВС жалобы НБУ, правительства и ПриватБанка с отменой решения судов нижестоящих инстанций по иску семьи Суркисов… Учитывая вышесказанное, действия НБУ являются вполне логичными в части исполнения возможного мирового соглашения между Коломойским и украинской властью. Тем более, возврат рефинанса НБУ – это своего рода "принуждение к миру" поручителей проблемных кредитов ПриватБанка. Ведь ранее ПриватБанк из-за позиции того же НБУ воздерживался от погашения рефинансирования таких долгов – именно потому что поручителями по ним являлись Коломойский и связанные с ним структуры".

Валерий Клочок считает, что дело будет иметь общественный резонанс.

"Ведь норма "антиколомойского" закона о финансовой компенсации в сравнении с нормой, которая фактически запрещает возврат, политически гораздо слабее, – поясняет эксперт. – Впрочем, когда станет известным факт компенсации 2 млрд.долл. Коломойскому из государственного бюджета, который постоянно недовыполняется, это сразу станет интересным абсолютно всем… Поэтому нельзя исключать отказ НБУ от судебных исков именно с началом финансовой компенсации Коломойскому за национализированный ПриватБанк".

"Не вижу оснований для правдоподобности таких домыслов"

Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар поясняет: "Если исходить из исключительно юридической точки зрения и брать во внимание отсутствие оснований в Нацбанке на обращение взыскания на предмет обеспечения по кредиту, то удовлетворение ходатайства судом выглядит законным и обоснованным".

Если же возвращаться к конспирологической теории и возможности "договорняка", то, по мнению Дениса Бондара, всем украинцам известно, что взаимоотношения между НБУ и Коломойским были, мягко говоря, напряженными.

"Поэтому не вижу оснований для правдоподобности таких домыслов, – говорит юридический эксперт. – Более того, если посмотреть на эпопею с принятием закона про банки, четко прослеживалась конфронтация между сторонниками НБУ и их оппонентами. И по интересной случайности, как раз депутатам-оппонентам приписывают связь с группой Коломойского".

Напомним, Коломойский заявил, что "пленки Деркача" якобы доказывают незаконность национализации ПриватБанка.

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