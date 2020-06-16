Дело ПриватБанка: почему НБУ отозвал иски к компаниям Коломойского

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Таисия Ерохина
Национальный банк Украины (НБУ) отозвал миллиардные иски к компаниям олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка. В Сети уже ходят разного рода конспирологические версии. Издание "Комментарии" попросило экспертов прояснить ситуацию.
Юридический эксперт Борис Бабин подчеркивает, что сложно оценить стратегию участников сложных хозяйственных дел. Но отзывы исков НБУ, по его мнению, можно увязать с решением Большой Палаты Верховного Суда о ненадлежащей юрисдикции в деле компаний Суркиса по ПриватБанку.
"Напомню, что 15 июня это неожиданное для многих решение с перевесом в один голос отменило позицию суда двух инстанций в пользу компаний Суркисов, – отмечает Борис Бабин. – Речь о том, что БП ВС частично удовлетворила кассационную жалобу НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив решение судов низших инстанций по иску семьи Суркисов, которые отменяли решения НБУ о признании их связанными с ПриватБанком лицами – и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн. Данного вердикта ожидает Шестой апелляционный админсуд, рассматривающий апелляцию на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка. А также Хозяйственный суд Киева – в деле по иску Коломойского и Triantal Investments о возврате им акций ПриватБанка. Насколько известно, после получения текста решения Шестой апелляционный админсуд сможет разблокировать рассмотрение апелляции государства на решение Окружного админсуда о признании незаконной национализации ПриватБанка".
Игорь Коломойский в прошлогоднем интервью подчеркивал, что его устроит любой вариант решения спора с государством Украина о национализации Приватбанка: или возврат банку или же финансовая компенсация за невозврат банку в сумме 2 млрд. долл. Об этом напоминает политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
"И принятие так называемого "антиколомойського" закона делает невозможным один из таких сценариев, а именно: возврат банка. Но не запрещает, а даже подтверждает, возможность финансовой компенсации бывшим собственникам обанкротившихся банков, – подчеркивает эксперт. – Эта норма касается не только олигарха Коломойского, а всех, кого коснулась тотальная зачистка банковской системы времен Порошенко".
Поэтому, отмечает Валерий Клочок, нельзя исключать, что такая норма (денежная компенсация) была предметом компромисса между Зеленским, Коломойским и МВФ. Ведь именно МВФ "настаивал", чтобы банк Коломойскому не возвращали.
"С принятием и подписанием закона, но даже и до этого, началось судебное очищение процесса финансового возмещения, – продолжает эксперт. – Нормы нового закона уже успешно применили в деле Суркисов – то самое частичное удовлетворение БП ВС жалобы НБУ, правительства и ПриватБанка с отменой решения судов нижестоящих инстанций по иску семьи Суркисов… Учитывая вышесказанное, действия НБУ являются вполне логичными в части исполнения возможного мирового соглашения между Коломойским и украинской властью. Тем более, возврат рефинанса НБУ – это своего рода "принуждение к миру" поручителей проблемных кредитов ПриватБанка. Ведь ранее ПриватБанк из-за позиции того же НБУ воздерживался от погашения рефинансирования таких долгов – именно потому что поручителями по ним являлись Коломойский и связанные с ним структуры".
Валерий Клочок считает, что дело будет иметь общественный резонанс.
"Ведь норма "антиколомойского" закона о финансовой компенсации в сравнении с нормой, которая фактически запрещает возврат, политически гораздо слабее, – поясняет эксперт. – Впрочем, когда станет известным факт компенсации 2 млрд.долл. Коломойскому из государственного бюджета, который постоянно недовыполняется, это сразу станет интересным абсолютно всем… Поэтому нельзя исключать отказ НБУ от судебных исков именно с началом финансовой компенсации Коломойскому за национализированный ПриватБанк".
Руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондар поясняет: "Если исходить из исключительно юридической точки зрения и брать во внимание отсутствие оснований в Нацбанке на обращение взыскания на предмет обеспечения по кредиту, то удовлетворение ходатайства судом выглядит законным и обоснованным".
Если же возвращаться к конспирологической теории и возможности "договорняка", то, по мнению Дениса Бондара, всем украинцам известно, что взаимоотношения между НБУ и Коломойским были, мягко говоря, напряженными.
"Поэтому не вижу оснований для правдоподобности таких домыслов, – говорит юридический эксперт. – Более того, если посмотреть на эпопею с принятием закона про банки, четко прослеживалась конфронтация между сторонниками НБУ и их оппонентами. И по интересной случайности, как раз депутатам-оппонентам приписывают связь с группой Коломойского".
Напомним, Коломойский заявил, что "пленки Деркача" якобы доказывают незаконность национализации ПриватБанка.
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