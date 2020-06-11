Доходы ДТЭК Ахметова с начала года выросли в три раза

Доходы ДТЭК Рината Ахметова за первые три месяца 2020 года выросли в три раза. А денег на счетах энергетического холдинга стало в четыре раза больше. Об этом, ссылаясь на сообщение Dragon Capital, пишут "Наші гроші".

Операционная прибыль без учета уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) в первом квартале составила 2 млрд грн. А рентабельность EBITDA составила 14,6%. Если сравнить этот показатель с последним кварталом 2019 года, то он вырос сразу на треть.

По состоянию на 1 апреля 2020 года, на счетах холдинга ДТЭК был в остатке 1,1 млрд грн. И это на 276% больше, чем было в начале января.

При этом, сообщают аналитики, уровень добычи угля на шахтах ДТЭК почти не вырос. За три месяца 2020 года было добыто 5,7 тонн. Еще 64 тысячи тонн компания импортировала.

Напомним, что в прошлом году компания ДТЭК ВИЭ, которая управляет активами холдинга в сфере возобновляемой энергетики, увеличила чистый доход на 119% - до 2,85 млрд грн, показатель EBITDA вырос на 111% - до 3,88 млрд грн. А ДТЭК, в итоге, стал самым крупным игроком на рынку "зеленой" энергетики. Компании принадлежит 26% всего рынка.

К слову, Денис Шмыгаль, который в марте возглавил правительство, в 2017-2019 годах был заместителем гендиректора по социальным вопросам ПАО "ДТЭК Западэнерго", директора Бурштинской ТЭС. Компания работает в Бурштинском энергоострове и продает электроэнергию потребителям по более высоким ценам, нежели соседние государства.

Уже через две недели после назначения Шмыгаля правительство запретило импортировать российскую электроэнергию, которая конкурировала на рынке с электроэнергией ДТЭК. А цена на электрику в Украине в марте стала самой дорогой в Европе и выросла на 9-22%.

В конце мая НКРЭКУ обвинила холдинг ДТЭК в злоупотреблении монопольным положением и искусственном обвале цен. К слову, ДТЭК является одновременно одним из крупнейших потребителей и производителей электроэнергии в Украине.

После покупки в 2019 году "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" ДТЭК Ахметова получила контроль над передачей и сбытом 48% всей электроэнергии в стране. Также холдинг контролирует 90% добычи угля и 70% всех ТЭС.

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