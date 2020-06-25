kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 25.06.2020

BTC/USD

9228.96

ETH/USD

234.06

LTC/USD

42.69

НБУ 25.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Бизнес финансы Госдолг Украины за месяц вырос на 13 млрд гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Госдолг Украины за месяц вырос на 13 млрд гривен

В мае совокупный государственный долг в гривневом эквиваленте увеличился на 0,59%, а в долларовом - на 0,83%

сегодня, 17:33
Автор:

Екатерина Белоброва
Госдолг Украины за месяц вырос на 13 млрд гривен

В мае 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 0,59% до 2209 млрд грн, а в долларовом эквиваленте - на 0,83% до $82,12 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Указано, что колебания на валютном рынке в мае были минимальными (по данным НБУ, гривня по отношению к доллару США укрепилась на около 0,3%). Соответственно влияние на состояние госдолга было незначительным.

В мае Минфинан погасил второй выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантию США на более $1 млрд.

Всего за прошлый месяц расходы на погашение госдолга составили 43,2 млрд грн, на обслуживание - 12,7 млрд грн.

В Минфине отмечают, что активность инвесторов на внутреннем рынке капитала восстанавливается. В мае проведены четыре запланированных аукциона по размещению ОВГЗ, по итогам которых в госбюджет привлечено 51,6 млрд грн. В том числе, рекордная сумма в национальной валюте - 41,8 млрд грн, уточняют в министерстве.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что НБУ установил курс валюты и ценных металлов на сегодня, 25 июня.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mof.gov.ua/uk/news/derzhavnii_borg_v_travni_popit_na_ovdp_zrostaie_a_vartist_zaluchennia_zmenshuietsia-2221
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!