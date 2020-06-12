Курсы валют, ценных металлов и биткоина: что будет после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 15 июня на уровне 26,73 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 30,21 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 13 копеек – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,60 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 4 копейки – по состоянию на 12 июня курс был установлен на уровне 30,17 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 15 июня. Стоимость золота установлена на уровне 46464,75 грн за унцию, что на 564 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 471,09 грн за унцию – на 3 грн меньше, чем на 12 июня. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 21 917,78 грн за унцию, что на 168 грн дороже, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9486 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина получила первый транш Международного валютного фонда. На валютные счета правительства в Государственном казначействе поступили 2,1 млрд долл.

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