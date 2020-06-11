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Курсы валют, ценных металлов и биткоина: установлен курс на 12 июня

Доллар и евро подешевели в отношение гривни в течение последнего банковского дня

сегодня, 17:19
Автор:

Татьяна Веремеева
Курсы валют, ценных металлов и биткоина: установлен курс на 12 июня

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 12 июня на уровне 26,60 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 30,17 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день снизился на 4 копейки – по состоянию на сегодня курс гривни к доллару был установлен на уровне 26,64  грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 12 копеек – по состоянию на 11 июня курс был установлен на уровне 30,29 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 12 июня. Стоимость золота установлена на уровне 45 900,79 грн за унцию, что на 6 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 474,18 грн за унцию – на 2 грн меньше, чем на 11 июня. Стоимость платины во вторник будет на уровне 21 749,94 грн за унцию, что на 562 грн дешевле, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9637,1 долл.

Напомним, эксперты проанализировали для издания "Комментарии" решение Национального банка Украины снизить учетную ставку до 6%. А также рассказали, какие еще меры со стороны НБУ могли бы помочь преодолеть последствия ударов корона-вируса и карантинных ограничений.


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