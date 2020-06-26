Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов: что будет с гривней после выходных

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 30 июня на уровне 26,69 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 29,95 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 1 копейку – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,69 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 4 копейки – по состоянию на 26 июня курс был установлен на уровне 29,91 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 30 июня. Стоимость золота установлена на уровне 47 037,26 грн за унцию, что на 125,28 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 477,47 грн за унцию – на 10,62 грн больше, чем на 26 июня. Стоимость платины во вторник будет на уровне 21 615,61 грн за унцию, что на 146,78 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 9188,5 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что в прошлом году больше всего дивидендов получили нардепы Петр Порошенко, Тарас Козак и Вадим Столар. Об этом информирует "Общественное движение Честно" со ссылкой на электронные декларации народных депутатов за 2019 год. По подсчетам организации, совокупная сумма доходов всех депутатов (без членов их семей) составляет 3,249 млрд грн, с доходами членов семей – примерно 3,976 млрд грн. Именно дивиденды составляют наибольшую долю в структуре доходов народных депутатов – почти 1,5 млрд грн. Как пояснили в "Честно", нардепы зарабатывают дивиденды преимущественно от своих предприятий, где они являются конечными бенефициарами.

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