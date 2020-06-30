Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов: что будет с гривней в первый день июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 1 июля на уровне 26,67 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 29,87 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 2 копейки – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,69 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 8 копеек – по состоянию на 30 июня курс был установлен на уровне 29,95 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 1 июля. Стоимость золота установлена на уровне 47 164,05грн за унцию, что на 126,79 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 477,47 476,1 грн за унцию – на 1,37 грн меньше, чем на 30 июня. Стоимость платины в среду будет на уровне 21 639,69 грн за унцию, что на 24,08 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 9149,5 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что Украина получит 350 млн долларов от Всемирного банка. Такое решение приняли в руководстве финансовой структуры – в Совете исполнительных директоров. Эта ссуда является первой в программе политики развития в сфере экономического восстановления. Средства пойдут на поддержку критически важных реформ, заявляют во Всемирном банке. Этот заем также поможет смягчить последствия пандемии COVID-19, считают финансисты.

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