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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 22 июня
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Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 22 июня

Официальные курсы валют снизились накануне выходных. В то же время металлы подорожали. Биткоин незначительно подешевел

сегодня, 18:41
Автор:

Татьяна Веремеева
Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 22 июня

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 22 июня на уровне 26,72 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 29,99 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 4 копейки – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,76  грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 8 копеек – по состоянию на 19 июня курс был установлен на уровне 30,07 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 22 июня. Стоимость золота установлена на уровне 46 348,12 грн за унцию, что на 277,78 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 471,18 грн за унцию – на 4,21 грн больше, чем на 19 июня. Стоимость платины в понедельник будет на уровне 21 939,83 грн за унцию, что на 132 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер пятницы составляет 9373,9 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что размер внешнего долга Украины составляет 1 трлн 83 млн гривень.


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