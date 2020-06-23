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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 24 июня
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Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 24 июня

Официальные курсы валют и ценных металлов закончили банковский день разнонаправленно. Биткоин приближается к отметке в 10 тыс. долларов

сегодня, 17:03
Автор:

Татьяна Веремеева
Нацбанк обновил курс валют и ценных металлов на 24 июня

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 24 июня на уровне 26,61 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,12 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день упал на 6 копеек – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,67 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подорожал на 23 копейки – по состоянию на 23 июня курс был установлен на уровне 29,89 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 24 июня. Стоимость золота установлена на уровне 46 826 грн за унцию, что на 137,31 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 475,97 грн за унцию – на 1,17 грн меньше, чем на 23 июня. Стоимость платины в среду будет на уровне 22 122,52грн за унцию, что на 51,11 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер вторника составляет 9642,4 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что Фонд гарантирования вкладов физлиц заявил, что по состоянию на сегодняшний день готов выплатить около 3 млн гривень вкладчикам неплатежеспособных банков, которые еще не получили свои вклады. В Фонде напомнили, что забрать можно свои вклады в пределах гарантированной суммы.


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