Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на 18 июня

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 18 июня на уровне 26,78 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,07 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,74 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 17 копеек – по состоянию на 17 июня курс был установлен на уровне 30,24 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 18 июня. Стоимость золота установлена на уровне 45 981,89 грн за унцию, что на 188 грн меньше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 467,32 грн за унцию – на 3 грн меньше, чем на 17 июня. Стоимость платины в среду будет на уровне 21 889,65 грн за унцию, что на 128 грн дороже, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер четверга составляет 9471 долл.

Напомним, Министерство финансов Украины опубликует результаты аудита, который пройдет в Фонде борьбы с коронавирусом. Такое поручение дал глава правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина. Причем, согласно требованиям премьера, данные должны иметь актуальность не более недели.

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