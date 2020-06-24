Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на 25 июня

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 25 июня на уровне 26,65 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 30,07 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.



Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 4 копейки – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,61 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня подешевел на 5 копеек – по состоянию на 24 июня курс был установлен на уровне 30,12 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 25 июня. Стоимость золота установлена на уровне 47 293,89 грн за унцию, что на 467,89 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 473,11 грн за унцию – на 2,86 грн меньше, чем на 24 июня. Стоимость платины в четверг будет на уровне 21 663,98 грн за унцию, что на 458,54 грн меньше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9325,5 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что в Нацбанке рассказали, что способствует снижению процентных ставок по кредитам и депозитам.

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