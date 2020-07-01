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Главная Новости Бизнес финансы Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на второе июля
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Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на второе июля

Официальные курсы валют и ценных металлов выросли в течение последнего банковского дня. Биткоин также незначительно подорожал

сегодня, 16:57
Автор:

Татьяна Веремеева
Нацбанк установил курс валют и ценных металлов на второе июля

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к доллару на 2 июля на уровне 26,77 грн за доллар, в то же время курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 29,99 грн за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара за последний банковский день вырос на 10 копеек – по состоянию на сегодня курс гривны к доллару был установлен на уровне 26,67 грн за доллар. В то же время официальный евро в течение последнего банковского дня дорожал на 12 копеек – по состоянию на 1 июля курс был установлен на уровне 29,87 грн за евро.

Также Нацбанк установил курс банковских металлов на 2 июля. Стоимость золота установлена на уровне 47 623,29 грн за унцию, что на 459,24 грн больше, чем днем ранее. Курс серебра установлен на уровне 488,81 грн за унцию – на 12,71 грн больше, чем на 1 июля. Стоимость платины в четверг будет на уровне 21 985,4 грн за унцию, что на 345,71 грн больше, чем сегодня.

Кроме того, курс Bitcoin по состоянию на вечер среды составляет 9171,9 долл.

Ранее "Комментарии" писали, что в 2019 году мировое количество долларовых миллиардеров достигло 2825, и стало рекордным за всю историю наблюдений аналитической компании Wealth-X, которая и опубликовала эти данные.


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