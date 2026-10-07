Налоги прибавили почти 20%: что больше всего наполняло бюджет в 2026 году

За январь-август 2026 года в государственный бюджет поступило 1,593 трлн грн. налоговых поступлений. Это примерно на 264,3 млрд. грн., или 19,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Такие данные содержатся в отчетах об исполнении государственного бюджета за январь-август 2025 и 2026 годов, которые Министерство финансов предоставило "Комментариям" вместе с ответом на журналистский запрос.

Налоги. Фото: из открытых источников

Наибольший рост в абсолютном измерении обеспечили внутренние налоги на товары и услуги. За восемь месяцев 2026 года они дали 859,2 млрд грн против 733,2 млрд грн годом ранее – прирост составил почти 126 млрд грн или 17,2%.

Важным источником доходов оставался налог на доходы, прибыль и увеличение рыночной стоимости. Его поступления выросли с 525,6 млрд до 646,1 млрд грн, то есть на 120,5 млрд грн или 22,9%.

В частности, поступления налога и сбора на доходы физических лиц увеличились на 63,5 млрд. грн., до 377,5 млрд. грн. Налог на прибыль предприятий принес 268,6 млрд грн — на 57 млрд грн больше, чем за январь-август 2025 года.

Еще одним крупным источником прироста стал НДС по ввозимым товарам. За восемь месяцев 2026 года он обеспечил 433,8 млрд грн, что на 93,4 млрд грн, или 27,4% больше прошлогоднего показателя.

В то же время НДС с произведенных в Украине товаров с учетом бюджетного возмещения вырос значительно медленнее – на 11,8 млрд грн, до 218,3 млрд грн.

Выросли и акцизные поступления: акциз из производимых в Украине подакцизных товаров принес 88,1 млрд грн против 78,9 млрд годом ранее, а акциз из импортированных товаров – 119 млрд грн против 107,5 млрд.

Налоги на международную торговлю и внешние сделки выросли с 34,9 млрд до 44,7 млрд грн, или примерно на 28%.

По данным отчета, таким образом, основной прирост налоговых доходов бюджета в 2026 году сформировал не один-два платежа, а несколько крупных групп – налоги на доходы и прибыль, НДС и внутренние налоги на товары и услуги.

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